Trabajadores reclaman por el pago de salarios

Información General

Además enfocaron el reclamo en las malas condiciones laborales. Los jovenes estuvieron repartiendo por distintos puntos de la ciudad gaseosas de manera gratuita.



Hace varias semanas, en distintos puntos de la ciudad, se pudo observar pequeños camiones con ploteo de una marca multinacional de gaseosa "Coca Cola", pero los trabajadores, quienes estuvieron repartiendo por Olavarría gaseosas gratis. denunciaron que no recibieron sus salarios correspondientes. Cabe destacar que los chicos fueron contratados por una empresa tercerizada y no por la misma multinacional.



Además, denunciaron que este martes llegaron al depósito ubicado en inmediaciones de Pellegrini y Ruta Nacional N° 226, les ordenaron no salir a repartir y que les devolvieran el uniforme . Los jóvenes trabajadores le comentaron a EL POPULAR Medios que no saben qué empresa los contrató y la mujer encargada no les contesta el telefono ni les informa el día de pago.

Cerca de 10 trabajadores encabezaron el reclamo hacia la empresa que los contrató, buscan una respuesta y confirmaron que en algunos casos deben el mes completo. Los trabajadores se quedarán en el depósito hasta recibir una respuesta.