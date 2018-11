Los docentes bonaerenses pararían jueves o el viernes

123544

14.11 | Información General

El Congreso Extraordinario de la FEB votó medidas de fuerza tras analizar la situación por la que atraviesa la docencia bonaerense.



Los docentes bonaerenses pararían por 24 horas esta misma semana, para reclamarle al Ejecutivo que los convoque a negociaciones paritarias. Los sindicatos se reunirán esta tarde en el marco del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) con medidas ya votadas a nivel interno.



Si bien no es oficial, según le confiaron fuentes gremiales, ya estaría acordado un paro de 24 horas para mañana o el viernes. "El paro está lanzado. Es inminente. Hoy vamos a definir la fecha", explicaron.



El Congreso Extraordinario de la FEB votó este mediodía medidas de fuerza tras analizar la situación por la que atraviesa la docencia bonaerense. También resolvieron en la misma línea Suteba y Udocba.



"Hay mucho malestar entre los docentes, que se evidencia en la decisión de profundizar la lucha, incluso ante las amenazas constantes que sufren en cada localidad y la persecución por parte de representantes del Gobierno", indicó la presidente de la FEB, Mirta Petrocini.



Además, la sindicalista explicó que "a lo largo de todo el año hemos registrado un sinnúmero de inconvenientes dentro del sistema educativo que provoca en los docentes desconcierto y enojo". "Nunca es claro cuánto cobran, los someten al uso de aplicaciones móviles que no funcionan, algunos tienen que viajar cientos de kilómetros por una licencia, otros sufren recortes salariales que no tienen explicación", enumeró Petrocini.



Asimismo, la titular de la FEB sostuvo que "no se ocupan de las problemáticas y complejidades pedagógicas y culturales que existen en las escuelas, pero sí se dedican a perseguir con actas y a hostigar a los docentes, a iniciar sumarios, a anotar quiénes hacen paro, quiénes están afiliados a un gremio, quiénes luchan".



En tanto, el titular de Udocba, también apuntó fuerte contra el Ejecutivo: "Desgraciadamente la gobernadora (María Eugenia Vidal) provoca todo el tiempo diciéndole a la gente que el sueldo docente es de $ 33.000. Este Gobierno es una farsa y todo los días se descubre la mentira que es", dijo. (DIB)