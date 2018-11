El periodista Sergio Elguezábal dio su charla "Nuevos tiempos, nuevos modos"

123576

"Nuevos tiempos, nuevos modos" fue el eje de charla que brindó ayer el periodista Sergio Elguezábal en el salón Rivadavia Municipal, con entrada libre y gratuita y organizada por Fundación OSDE y EL POPULAR Medios como uno de los patrocinantes.



Elguezábal es periodista y durante 19 años produjo y presentó TN Ecología, el espacio dedicado a temas ambientales con mayor permanencia en Iberoamérica.



En la actualidad es editor responsable de ambiente y sustentabilidad en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires, conductor de "Efecto Mariposa", programa televisivo ganador del Martín Fierro de Cable en la categoría Mejor Programa de Servicio, y promueve el Periodismo de Transición para afrontar los desafíos del nuevo paradigma global.



Es profesor en el Centro Latinoamericano de Periodistas (CELAP) con sede en Panamá, y miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Además dicta seminarios y talleres de periodismo en diferentes casas de estudio.

"Hay una oportunidad"



"Vivimos a mil por hora, hay muchas acechanzas y hay un cambio de paradigma, hay una oportunidad, un gran reto para rediseñar todo. Desde el modo en que trabajamos, sentirnos más cercanos, en cómo nos vestimos, transitamos o cuidamos nuestros hogares. Y hay cambios muy fuertes como en la dirección contraria en la que veníamos", analizó el periodista, en diálogo con "Mejor de Mañana", que se emite por 98POP del EL POPULAR Medios, minutos antes de partir hacia Olavarría para brindar la charla de este miércoles por la tarde.



Lo que plantea es que "formamos parte de generaciones que creíamos que se iba a producir acabadamente en un mundo finito. Y hoy sabemos que hay que consumir de modo diferente, producir más atendiendo las necesidades de nuestra casa común que es la tierra".



Para lograrlo, advierte que es clave un "cambio de conducta en lo inmediato. Esa es la urgencia. Los científicos reunidos en Naciones Unidas han juntado 20 mil trabajos diferentes, y Argentina ha tenido sus representantes, que sostienen que si la humanidad no cambia en 15 años sus modos de producir y consumir no hay posibilidades de permanencia en este espacio. Ese es el gran reto como sociedad".



¿Cómo se alcanza ese objetivo? "Necesitamos una visión transversal que se construye mirándonos hacia adentro, de interpelación personal y luego de interpelación en las organizaciones e instituciones para entender cómo lo estamos haciendo y cómo queremos hacerlo".



Lo ejemplifica con el calentamiento global que "va a expulsar la especie de la tierra si se continua de modo rápido aumentando las emisiones contaminantes con automóviles y fabricas en las ciudades, con tractores, aviones y barcos, por la actividad que desarrollamos. Hace 40 años la escala era muy diferente. Hoy somos 7.600 millones de habitantes y en el 2050 seremos 9 mil. No podemos seguir igual".



Una de las opciones más firmes pasa por la "la educación y el comportamiento nuestro, de las empresas y de las políticas publicas. Requiere de una mirada y rediseño. Suceden cosas aunque vivamos lejos de los países mas avanzados en mejoras ambientales", analiza Elguezabal.



Lo que hay que hacer



En otro orden, el periodista señala que "las normativas tienen que tener plasticidad para que todos podamos adaptarnos a los cambios" pero para eso se requiere de "voluntad política determinada y firme porque no se puede ser ambientalmente sustentable a medias. sos o no sos y eso nos esta pasando".



En el mismo sentido, expone que "tenemos una deuda como periodistas. Hay mucho que decir y estamos diciendo muy poco y actuando muy poco. No solo es denunciar cuando hay contaminación o malas practicas. Hay que rever la función, ser garantes de otras conversaciones, de la armonía y no de la discordia".



Mientras tanto, asegura que hay "muchas personas y grupos pensando en una nueva economía, en mayor cooperación, en otras representaciones. En Argentina y el mundo esta lleno de esas manifestaciones, planteando un modo diferente. Y tenemos que alentarlos, reencantarlos con posibilidad de cambio verdadero".



A modo de conclusión, sostiene que "nada se podrá hacer si uno no atiende el entorno. Si no podemos respirar cómo vamos a producir. En la ultima semana, por ejemplo, la humanidad produjo mas información que en toda su historia. ¿Cómo hacer para protegernos y que esa información no quede en manos de unas pocas manos? Es grande el reto".