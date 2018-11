Incendio de gran magnitud en supermercado de Nordelta

123602

TIGRE

Se incendia un local de Carrefour en la localidad de Rincón de Milberg. Una lectora de El Popular nos compartió este video.



Por lo menosintentaban extinguir un incendio en el supermercado Carrefour de Rincón de Mildberg, en Tigre, a unas. El fuego se inició a las 16.50 y tanto las llamas como la columna de humo negro se veían desde distintos puntos de la zona.

"No me pareció que hubiera gente, porque sólo se vieron camiones de bomberos y no ambulancias. Además, es un supermercado al que la gente va después de las 18", contó Joaquín, un vecino que fue testigo del incendio.

"Estábamos en el local y vimosque salía humo de arriba del techo del Carrefour. Uno de mis compañeros fue avisar y entre todos los comerciantes colaboramos para que la gente se fuera. Por lo que yo vi desalojaron todo sin problemas y por suerte no quedó gente adentro", dijo Federico, que fabrica kayaks de plástico en el centro comercial contiguo al supermercado.

Una hora después, los vecinos contaron que ya no se veía la densa columna de humo del principio. Según algunas versiones, se está construyendo allí un espacio de juegos para chicos y podría haberse incendiado un depósito de colchonetas.

Fuente: Clarín.com