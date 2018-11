"Nadie de la empresa ni del Municipio nos informó acerca de nuestro futuro"

123625

Información General Incertidumbre de empleados del estacionamiento medido

El cambio de concesión y la llegada de una nueva empresa genera dudas en los trabajadores. Si bien se ilusionan con un proceso de transición, admiten que no tienen confirmaciones por parte de autoridades.

El cambio de concesión y una nueva empresa prestataria del sistema de estacionamiento medido municipal trajo sensaciones entre los empleados del servicio. Incertidumbre, falta de información y un sinfín de dudas describen el momento que están pasando los trabajadores de dicho rubro.



La nueva licitación pública que se llevó a cabo para la adjudicación del sistema de estacionamiento medido tuvo resultados, con la empresa "Soluciones Virtuales S.A" como preadjudicatoria de la misma. Más allá de esta información que dio a conocer este Diario en la jornada del jueves, falta un paso fundamental para que la concesión total sea un hecho: su aprobación en el Honorable Concejo Deliberante.



A su vez, EL POPULAR tuvo acceso a los pliegos de la licitación, con la presencia de seis oferentes dispuestos a tomar el servicio. Tras el análisis correspondiente para cada uno de ellos y concluir con "Soluciones Virtuales S.A" como ganadora, se conoció que dicha empresa se propone el rol de controlador - vendedor para los actuales empleados de la Asociación de Bomberos Voluntarios, a quienes además se compromete incorporar en su totalidad. Ésto lo afirma uno de los puntos del pliego.



Sin embargo, el grupo de empleados del servicio -integrado por alrededor de 23 personas- está pasando por una situación de incertidumbre. En este contexto, la información no abunda, nadie por parte del Municipio o de la actual empresa se comunicó oficialmente con ellos y su situación a futuro no parece confirmada, ni mucho menos, según los mismos.



Según pudo conocer este Diario, los actuales trabajadores se fueron informando según lo publicado en medios locales y así conocieron la condición dicha anteriormente que aparece en el pliego. Pero a ellos nadie le aseguró nada y de ahí surgió un cierto manto de dudas en relación a lo que viene.



"Nadie de la empresa ni del Municipio nos informó acerca de nuestro futuro. Si le preguntamos al Municipio nos dicen que vayamos a la empresa, y si lo hacemos en este último nos dicen que hablemos con el Municipio. No sabemos lo que puede suceder con nosotros porque nadie nos hizo saber nada. Veremos como suceden los hechos", comentó un empleado.



Los datos completos, en diario El Popular