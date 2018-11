Descargo en Facebook: el joven liberado por el crimen de Tandil acusó al abogado

123629

Policiales Por una supuesta venganza sexual

"Entiendo a todos lo que me prejuzgaron, sé lo que es el dolor de perder a un ser querido",dijo Emanuel Ramírez. Acusó al abogado Claudio Castaño.

El joven de 20 años Emanuel Ramírez, que cayó preso por el crimen de Jorge Bustamante (24) en la localidad bonaerense de Tandil, que fue liberado en las últimas horas tras estar detenido dos semanas, realizó un descargo en las redes sociales y acusó al abogado de uno de los imputados de "ponerlo en el juego".

El primer detenido por el caso, Nahuel Morales (19), lo acusó de haber matado al joven junto a Ángel Tami (20), pero una cámara de seguridad lo ubicó lejos del lugar del hecho, por lo que tras 16 días fue liberado.

"Gracias a todos los que estuvieron junto a mí en estos momentos", escribió en su cuenta de Facebook, en la que también había compartido la búsqueda de Bustamante, cuando aún se encontraba desaparecido.

"Entiendo a todos lo que me prejuzgaron, sé lo que es el dolor de perder a un ser querido también lo viví de cerca", sostuvo. Y agregó: "Estamos cada vez más cerca de hacer que paguen los que tienen que pagar y junto a ellos Castaño que me quiso meter en cana por no querer entrar en su juego".

Es que según se supo, en el inicio de la investigación, Claudio Castaño, abogado de Morales, lo incriminó por una venganza sexual luego de un encuentro entre ambos.

Bustamante a causa de "estrangulamiento por lazo y un grave traumatismo de cráneo".



El cadáver, hallado por un pescador en el arroyo Langueyú, a unos 25 kilómetros de Tandil, presentaba una lesión contuso cortante de unos 2,5 centímetros sobre el ojo derecho, un dogal realizado con un cinturón de cuero con hebilla metálica, flojo. (DIB)