Aguad: "Todos los barcos pasaron por esa zona y nunca lo pudieron detectar"

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el jefe de la Armada, vicealmirante José Luis Villán, ratificaron este sábado que el hallazgo del submarino ARA San Juan es positivo, a 907 metros de profundidad. Sin embargo, el funcionario admitió que el Estado no cuenta con los recursos económicos y técnicos necesarios para reflotar la nave.



"No tenemos medios para rescatar el ARA San Juan, no teníamos medios ni siquiera para bajar a las profundidades del mar y no tenemos equipamiento para extraer un buque de estas características", reconoció Aguad.

Durante una conferencia de prensa en la sede de la Armada, el Edificio Libertad, en Comodoro Py 2055, Aguad agregó: "Es el ARA San Juan. Se ha encontrado en una zona que era la que más probabilidades tenía, a poco mas de 900 metros de profundidad", señaló el ministro.

Prudente, el funcionario añadió que "la empresa que encontró el submarino nos tiene que dar toda la información que tiene y tenemos que estudiarla para tomar decisiones".Aguad: "Vamos a hacer todos los esfuerzos y hasta lo imposible para saber qué pasó".



? La nave está hundida a 907 metros de profundidad.? Las partes halladas están desprendidas en un área de 80 x 100 metros.? Está ubicada en un terreno irregular.? Su ubicación es muy cercana a la anomalía acústica que se había detectado, donde se asignaba 90% de probabilidades de hallarlo.? Podría haber implosionado cerca del fondo.? El casco resistente no está partido.? En las próximas horas se tomarán fotografías más nítidas.? La jueza determinará cuando se pueden remover las piezas halladas.? En este momento no se puede afirmar ni negar que sea reflotada.? La empresa tendrá que entregar toda la información recogida.La localización fue realizada por el buque "Seabed Constructor", de la empresa estadounidense Ocean Infinity, que desde el 6 de septiembre estaba al frente de las operaciones de búsqueda en la zona en la que el submarino perdió contacto, aproximadamente a 250 millas náuticas (460 kilómetros) al este del Golfo chubutense de San Jorge. (Télam / Infobae / Ambito Financiero)