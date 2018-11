"Se superaron las expectativas"

123741

10° EDICIÓN DEL CHORIPÁN SERRANO

Tony Cangran -integrante de la Comisión organizadora de la Fiesta de Reyes- hizo el balance de la tradicional fiesta, a la que en este año se le sumó una nueva variedad de chorizo.

Se pusieron a la venta cerca de 3.000 chorizos. "Queríamos guardar algunos para la tardecita, pero no pudimos. Si no hay más, no hay más" contó Tony Cangran -integrante de la Comisión organizadora de la Fiesta de Reyes-.



La décima edición de la Fiesta del Choripán Serrano llegó con un estreno. Este año se pudo disfrutar también de un chorizo con cebolla de verdeo. "Nosotros los probamos antes, nos gustó y por eso lo pusimos" contó a Canal Local, al mismo tiempo que indicó que también hubo los ya clásicos de morrón, queso, mezcla, cerdo y pollo.

También recordaron y homenajearon a los 44 tripulantes del ARA San Juan con un minuto de silencio.