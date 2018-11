"Preocupación" en Insurgente a partir de una inspección municipal

123754

19.11 | Información General

La semana pasada, una inspección municipal alertó a los referentes del espacio cultural Insurgente. Es que, según Juan Weisz, "nos pidieron lo que saben que no tenemos, porque la misma Municipalidad nos acompaña en el trámite de la figura legal que nos contenga".



"Para nosotros, fue la preocupación en una jornada donde en Buenos Aires habían clausurado el espacio ´La Cultura del Barrio´ y en La Plata habían cerrado ´El Viverito´. Y nos llamó la atención que vinieran a pedirnos precisamente lo que ellos saben que no tenemos". Lo dijo Juan Weisz, uno de los referentes de Insurgente Espacio Cultural Independiente, tras la inspección municipal que el jueves último los dejó desconcertados, pero alertas.



"El tema pasa por la sorpresa de que nos cayera una inspección municipal preguntando por la habilitación, cuando la Municipalidad sabe perfectamente que no tenemos habilitación por el tema de la figura legal", explicó Weisz después de la inspección que el jueves 15 protagonizaron en la sede del espacio cultural ubicado en Belgrano 3345 dos inspectores de la Municipalidad de Olavarría, supuestamente debido a denuncias de vecinos "por ruidos molestos".



De acuerdo con las palabras de Weisz, "estamos tramitando la figura legal" que les permitirá luego acceder a la habilitación comunal. "Incluso desde la Secretaría (Municipal) de Relaciones con la Comunidad nos están ayudando a llevar los papeles a La Plata, porque la figura que estamos tramitando, que es la Asociación Civil, requiere de una tramitación a nivel provincial. Y si bien tenemos una contadora que acá nos elabora y provee los papeles y documentos que se requieren, estas cuestiones se gestan en La Plata. Entonces, para evitarnos un costo mayor, la Municipalidad a través de esta Secretaría, nos lleva los papeles" a la capital provincial.



De allí que lo sucedido parezca al menos una contradicción. "A lo que voy es que en la Municipalidad saben perfectamente en qué condiciones estamos, luego de que hace cuatro años dimos de baja a la librería. Ellos mismos, antes, habían mandado a sus inspectores para comprobar que ediliciamente el lugar estuviera en condiciones, porque lo que nos señalaron en su momento como necesidades o deficiencias con las que debíamos ponernos en regla ya se cumplieron, y hoy lo único que nos traba (para poder habilitar) es el tema de la figura legal".



"Así que fue la preocupación en una jornada donde en Buenos Aires habían clausurado el espacio ´La Cultura del Barrio´ y en La Plata habían cerrado ´El Viverito´. Habíamos observado una serie de movidas así que a nosotros nos llegó a preocupar", admitió el referente de Insurgente.



Aunque todavía no tienen ninguna definición respecto de un posible encuentro con autoridades municipales por el tema, "nos hemos enterado que dijeron que se trató de una inspección de rutina". Sin embargo, "lo que nos llama la atencion es que esa inspección de rutina nos vino a pedir precisamente lo que ellos saben que no tenemos; no es que vino a inspeccionar que las condiciones edilicias siguieran estando bien, sino que nos vinieron a pedir directamente la habilitación comercial, siendo que el espacio no es un comercio, y sabiendo ellos en qué situación estamos", sentenció finalmente.



Feria del Libro Independiente



Por otra parte, Juan Weisz recordó que el próximo fin de semana se realizará la Feria del Libro Independiente y Autogestionada FLIA Olavarría bajo la consigna "Por un espacio para la Cultura Independiente en la Vieja Estación", pidiendo que la vieja edificación del ex Ferrocarril provincial, en Belgrano y Junín, se destine a las organizaciones y espacios culturales que allí desarrollan sus actividades. "A ello, obviamente, le vamos a sumar el reclamo de que los espacios culturales puedan conseguir su habilitación" sin trabas burocráticas como las que imposibilitan el caso de Insurgente.



La FLIA Olavarría tendrá lugar entre el sábado 24 y el domingo 25 de noviembre. Quienes quieran formar parte leyendo, actuando, vendiendo o presentando libros, revistas y fanzines, haciendo música, pintando, feriando o compartiendo alguna otra propuesta podrán hacerlo concurriendo a la última reunión organizativa abierta, a desarrollarse mañana martes a las 19 en la sede de Insurgente.