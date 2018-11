¿Cómo fueron las ventas del último fin de semana largo del año?

123765

Información General CAME

Se desplazaron un millón de personas por el país, prácticamente lo mismo que en el mismo feriado del año pasado.En promedio cada persona gastó poco más de mil pesos por día. Los destinos más elegidos y la saturación de ofertas para atraer a los turistas. Observaciones por provincia. Mar del Plata recibió casi 100 mil visitantes.



El último fin de semana largo del año fue nutrido en cantidad de turistas pero moderado en gasto, a tal punto que las ventas cayeron 5,1%, según el relevamiento realizado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa en 40 ciudades turísticas del país.

Viajaron 1 millón de turistas por el país, casi lo mismo que el año pasado, y desembolsaron $2.782 millones en las economías regionales que los recibieron.



La estadía media fue de 2,6 días y el gasto promedio diario por persona se ubicó en $1070, un 36,8% superior al mismo feriado 2017. La permanencia fue levemente más corta que el año pasado, y muchas familias eligieron destinos cercanos o donde tienen vínculos que pudieran alojarlos, para abaratar el viaje.



"Un factor adicional que incidió en el bajo consumo de estas mini vacaciones fue que algunas aerolíneas comenzaron a cobrar adicionales, incluso por la valija de mano, monto que aumenta a medida que sube el peso. Eso hizo que la gente que se trasladó en avión sea particularmente cuidadoso en la compra de regalos y recuerdos del viaje", destacó CAME.



Lo que dejó el fin de semana largo del 19 de noviembre, según el mismo relevamiento:



- "Los hoteles y restaurantes lanzaron buenas ofertas y propuestas para atraer turistas. Lo mismo hicieron los comercios minoristas, pero igual las ventas fueron bajas. Además, hubo una cartelera de espectáculos y actividades muy variada e interesante, organizada justamente para que la gente encuentre más motivos para viajar".

LOS DESTINOS MÁS ELEGIDOS

- "Los destinos más elegidos el fin de semana fueron la costa argentina, Córdoba, Bariloche, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Salta, y el interior de la provincia de Buenos Aires que promocionó interesantes festejos".



- "En lo que va del año ya hubo ocho fines de semana largos (tres extra-largos), donde viajaron un total de 10.138.000 turistas que gastaron $28 mil millones".



- "Hubo mucho turismo que llegó sin reservas o esperó hasta último momento para conseguir mejores ofertas".



- "El clima fue bastante inestable pero con largos momentos de sol y en general prevalecieron temperaturas agradables".



Consideraciones Generales



En el apartado de las "Consideraciones Generales" del informe, CAME sostiene lo siguiente:



- "Córdoba: con niveles de ocupación que rondaron el 90%-95% el fin de semana fue bueno, con un movimiento de personas similar al año pasado. Hubo fiestas y actividades para todos los gustos y edades. Muchos arribos sin reservas, sobre hora, y mucho turismo cercano. General Belgrano, Mina Clavero, Carlos Paz, La Falda, fueron algunas de las zonas más concurridas.



- Jujuy: el movimiento fue muy tranquilo, hubo importantes paquetes promocionales que estimularon el día a día. Eso repercutió en la actividad comercial aunque con niveles de ventas entre medios y bajos. Los visitantes fueron fundamentalmente de Buenos Aires, Córdoba y la región del NOA argentino. Se estima que el gasto promedio por persona rondó los $1.300 diarios, con un pernocte medio de 1,5 noches. De todos modos, Jujuy está poniendo toda su energía en el verano 2019 para lo cual se espera tener niveles de ocupación superiores al año pasado, en las cuatro regiones: Yungas, Valles, Quebrada y Puna. En toda la provincia y particularmente en su capital, crece sostenidamente la oferta gastronómica y de actividades nocturnas que son un interesante enganche para los visitantes.



- Mendoza: con un gasto diario por persona de 1300 pesos aproximadamente, el fin de semana ayudó a levantar el consumo de muchos comercios. Gran Mendoza, Valle de Uco, Alta Montaña, Malargue, todas las regiones de la provincia recibieron su público. Hubo muchos visitantes de la región y argentinos que en otro momento cruzaban fronteras que se quedaron haciendo turismo local. Se estima que ingresaron más de 25.000 personas durante el fin de semana. Ayudaron las fiestas, actividades y eventos que organizó la provincia sobre diferentes temáticas.



- Misiones: hubo mucha actividad en Puerto Iguazú que se derramó hacia el interior de la provincia. No es el fin de semana de más convocatoria pero no desentonó. Se observó la presencia de más turismo internacional de lo habitual, posiblemente favorecido por un tipo de cambio más conveniente. Además, ayudó que en Brasil fue feriado también. La realización de eventos culturales y deportivos programados favoreció la llegada de turistas, como en Oberá y Montecarlo, donde se logró plena ocupación en varios establecimientos por la visita de grupos y delegaciones. Como en períodos anteriores, el movimiento que se registra es regional, en mayor medida es a través de turismo particular y actividades que desarrollan los viajeros de provincias cercanas como Chaco, Corrientes y Entre Ríos. Entre los eventos convocantes se destacaron: La Fiesta internacional de la Yerba Mate en Apóstoles, la FAM 2018 en Puerto Iguazú, la Fiesta Nacional de la Identidad en Aristóbulo del Valle, la Fiesta Provincial de la Mandioca y el Horticultor en Gobernador Roca, entre muchos otros.



- Entre Ríos: con una ocupación que rondó el 90% y los complejos termales al 100%, la provincia tuvo un fin de semana intenso, con fiestas, turistas, familias, y eventos de todo tipo. Sobresalieron: La Fiesta Provincial del Asado y la Galleta en Gualeguay, la Fiesta Nacional del Arroz en San Salvador, el Festival de Danzas en Villa Elisa, el Encuentro Internacional de kombis VW en Colón, el Fin de Semana de la Empanada y el Encuentro Hot Rod en San José, la Fiesta Disfrázate y el Encuentro de Grupos Vocales en Concordia, la Expo Moto y el Festival Alma Gaucha en Gualeguaychú, la Fiesta de la Cerveza Artesanal en Federación, la 7º edición del Cruce en túnel en Bicicleta, el Torneo Nacional de Softbol, la Feria de las Colectividades y Feria de la Cultura Costera en Paraná y La fiesta Nacional del Asado con Cuero en Viale, entre otros. El gasto promedio por persona fue muy variado, desde $600 hasta $2500 dependiendo la localidad, el alojamiento elegido y la distancia recorrida.



- Provincia de Buenos Aires: se estima que ingresaron 215 mil personas que dejaron un gasto por $615 millones y una estadía media de 2,6 días. Los mejores resultados se obtuvieron en los destinos de escapadas como San Antonio de Areco, San Nicolás, Ramallo, Tigre, entre otras, porque la gente priorizó los destinos cercanos y prefirió ahorrar para el verano. En la costa, se destacaron Mar del Plata, Cariló, Pinamar, Villa Gesell, San Bernardo. Muchos turistas aprovecharon el buen clima para ir a la costa y de paso hacer la tradicional búsqueda de alojamiento para el verano. En Mar del Plata, la ocupación fue relativamente buena, con muchas propuestas, especialmente culturales y deportivas. En mayor o menor medida, toda la provincia estuvo transitada con turistas y excursionistas de todos lados.



- Santiago del Estero: el fin de semana fue bueno, con las Termas de Río Hondo como eje central para el turista. La provincia se movió además con una gran cantidad de excursionistas que se acercaron desde lugares cercanos a visitar vínculos o presenciar algún evento. El gasto promedio, y por persona, fue de $ 1350.



- Tucumán: con una agenda muy rica en espectáculos y festejos, los arribos se mantuvieron en niveles similares al año pasado. El gasto promedio diario por persona rondó los $1500 en San Miguel de Tucumán. Entre las citas más concurridas sobresalieron: la caminata nocturna "Lunita Tucumana" en Yerba Buena; el 48° Festival Lules Canta a la Patria, en esa localidad con la presencia de los principales artistas folklóricos del país; los Dinosaurios Robotizados, en San Miguel de Tucumán; el 1° Festival de Polo y Pato en el Noroeste Argentino en Tapia; la 4° Fiesta Gaucha en San Pedro de Colalao; el XVII Encuentro de Copleros Talapazo 2018, en esa localidad, entre otros.



- Río Negro: San Carlos de Bariloche, Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este, fueron muy concurridos para lo que suele ser esta época del año. El gasto diario por turista se acercó a los $1800, y la provincia se destacó por los festejos diversos que programó para el turista. Entre los distinguidos estuvo el Encuentro Internacional de Tango, y un triatlón en Las Grutas.



- Tierra del Fuego: Río Grande y Ushuaia tuvieron su público este fin de semana. La distancia no ayuda al turista local que busca abaratar el viaje, pero sí al internacional que hoy se ve tentado a llegar al país por el tipo de cambio más favorable. Las dos ciudades programaron actividades variadas para recibir al visitante.



- Formosa: el fin de semana largo fue moderado. Hubo buen movimiento a lugares más cercanos dentro de la provincia como la pintoresca localidad de Herradura que presenta una interesante plaza de cabañas para todos los gustos y bolsillos. En tanto el turista nacional del segmento familiar que se moviliza en vehículo particular se aventuró a descubrir los distintos atractivos del territorio, recorriendo más de 1000 km de rutas en buen estado. Asimismo se acrecentó la llegada a través de colectivos de larga distancia, que tuvo una demanda por encima del 50%, así como el aéreo con vuelos al 70%. El Bañado La Estrella candidata a ser una de las 7 Maravillas se encuentra con abundante ingreso de agua. Esto representa un adelanto para la temporada de navegación por el corazón del mismo, siendo uno de los paisajes preferido por los amantes de la fotografía de naturaleza y avistaje de aves de todo el mundo. En lo comercial se reflejó una caída en la economía y en lo que respecta al gasto promedio diario para la capital formoseña fue de $1400, mientras que en el interior el desembolso necesario fue de $800 (siempre por persona).



- La Rioja: con niveles de ocupación que promediaron el 70%, el distrito se movió principalmente con turistas regionales y los que llegaron a participar de algún evento. Los puntos más visitados fueron Villa Unión, Aimogasta, Chilecito, Famatina y la ciudad capital. El gasto promedio diario rondó los $1200 por persona".



Fuente:CAME