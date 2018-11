Comienza la campaña nacional "Mi primer documento"

123793

Información General

El objetivo es registrar a quienes aún no posee documentos. Se estima que el 1% de la población está en igual situación a nivel país. El CAJ actualmente realiza un mapeo en barrios y localidades.

"Mi primer documento" es el nombre de la campaña que lanzó el Gobierno nacional para dar solución al estatus de los argentinos que se encuentran sin documentación en el país. Se estima que ese número alcanza al 1%.

El objetivo es llegar a las personas de todo el territorio, especialmente de zonas del noroeste y noreste argentino pero también en la provincia de Buenos Aires que nunca hayan tenido documentación. El objetivo de la campaña es brindarles una asistencia personalizada para modificar su situación y que puedan ejercer plenamente sus derechos.



Podrán acceder al beneficio los argentinos mayores de un año en adelante que no tengan documentación, por no haber conseguido su partida de nacimiento. En el caso de personas mayores de 12 años, la regularización de esta situación exige un proceso judicial para la obtención de la documentación que acredita la identidad.



La identificación de casos para la campaña nacional de documentación será del 20 al 30 de noviembre. Se podrán realizar consultas por Whatsapp al (011) 2706 2855.



Derechos vulnerados



El CAJ es un organismo que funciona en Olavarría desde 2012 y tiene como finalidad promover y fortalecer el acceso a los derechos de los sectores más vulnerables. Para mayor información o consultas, el organismo funciona de lunes a viernes, de 8 a 16, en Belgrano 2414, teléfono 429819.



Cómo acceder



La campaña nacional "Mi primer documento" está destinada a aquellas personas que por diferentes razones nunca pudieron registrar su nacimiento, y por ello no cuentan con partidas de nacimiento ni han podido obtener su documentación personal.



La identidad jurídica es un derecho humano básico y fundamental y para avanzar en esa meta se puso en marcha una iniciativa conjunta donde se va a asistir a todas las personas y familias que lo necesiten para realizar los trámites administrativos y judiciales de inscripción de su nacimiento y la registración de su identidad.



A través de esta iniciativa, buscan ayudar a superar todos los obstáculos que impidan y dificulten acceder a la identidad y gozar plenamente de los derechos de la ciudadanía.



Mediante los Centros de Acceso a Justicia, se brinda de manera totalmente gratuita asesoramiento integral, acompañamiento, facilitación de trámites administrativos y patrocinio jurídico para trámites judiciales, para quienes lo necesiten.



Esta campaña se dirige específicamente a personas que hayan nacido en el país, que nunca hayan tenido su DNI ni partida de nacimiento. Se llevará adelante desde el martes 20 de noviembre y hasta el viernes 30 de noviembre de 2018.



Se realiza en todos los Centros de Acceso a Justicia (CAJ) del país y en distintos puntos territoriales distribuidos en 21 provincias.



Los equipos multidisciplinarios pondrán a disposición asesoramiento e información personalizada, integral y gratuita: sobre los trámites y requisitos que cada persona necesitará para resolver los obstáculos para registrar su nacimiento y obtener toda su documentación personal.



Habrá acompañamiento completo y asistencia gratuita y constante de equipos especializados y multidisciplinarios para realizar todos los trámites administrativos necesarios ante los registros civiles, reunir la documentación necesaria y resolver cualquier dificultad que se presente en la tramitación.



También ofrecen patrocinio jurídico gratuito, cuidado y asistido, para todos los casos en que deban hacerse trámites judiciales para obtener la "inscripción tardía" del nacimiento y obtener toda la documentación personal.



La campaña es una iniciativa conjunta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Red de CAJ, el Renaper y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. También cuenta con la cooperación de Colegios de Abogados, Facultades de Derecho y ONG de todo el país, unidos en la Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito.



Los interesados también pueden consultar por WhatsApp, al 011 2706 2855.