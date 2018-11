123801

Información General

Este martes comienza las actividades propuestas para toda la semana. Comenzará a las 18 en el Parque Helios Eseverri con dos partidos de fútbol femenino. El cronograma completo.

En el marco de las Jornadas conmemorativas del 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Dirección de Políticas de Género organiza una actividad abierta a las mujeres de la comunidad, orientada a visibilizar el fútbol femenino como disciplina en crecimiento en nuestra ciudad.

Desde las 18 horas, se instalarán dos minicanchas en el predio del Parque Helios Eseverri donde se desarrollarán dos partidos en simultáneo con todas aquellas mujeres que deseen sumarse y la participación de jugadoras del Departamento de Fútbol Femenino de la Liga de Fútbol de Olavarría.

La actividad cuenta con la colaboración de la Dirección de Deportes y se realiza en coordinación con la profesora Marina Reyes, entrenadora del equipo de fútbol de Ferro. Marina explicó que "en los últimos 5 años la realidad del fútbol femenino cambió mucho positivamente, como en otros deportes como el Básquet. Ahora las niñas llegan con su deseo de jugar al fútbol, mayoritariamente acompañadas por sus papás o sus mamás".



Sin embargo, advirtió que "el fútbol femenino sigue creciendo, pero aún vivimos una clara situación de desigualdad" y convivimos diariamente con obstáculos que el fútbol masculino no tiene. Por ejemplo, las propias jugadoras tienen que pagar la entrada de los partidos que van a jugar, porque de otra manera no podemos solventar el costo de los árbitros. Además la entrada tiene un valor mucho menor (cuarenta pesos) y por ese dinero podés ver seis partidos. Estas desigualdades se dan en todo el país".

En Olavarría hay 13 equipos disputando el torneo de Primera División y 6 haciéndolo en Sub 15. Las dificultades para el desarrollo de las mujeres en la actividad son diversas y muchas veces estructurales: "a veces termina siendo un gasto más a la economía familiar, porque las chicas tienen que pagar para jugar, tienen que ir muchas veces con sus hijos al entrenamiento, no pueden dedicarse de lleno a la actividad." Otras dificultades tienen que ver con la escasa disponibilidad de horarios y espacios, tanto para entrenar como para jugar: "la mayoría de los equipos no son clubes, sino Sociedades de Fomento o Barrios, por lo que muchas veces no disponen de un espacio físico, así que en ocasiones se debe alquilar la cancha y la plata sale de nuestro propio bolsillo".

Reyes subrayó que su apuesta, en los primeros años de la etapa formativa, es hacia el fútbol mixto: "estoy convencida que hay que trabajar por el fútbol mixto entre los 4 y los 8 años, allí no hay diferencia física y por mi experiencia los varones y las chicas articulan y se integran perfectamente".

En cuanto a las jornadas, las mismas iniciaron esta mañana con la proyección de la película "Las sufragistas" en el Centro Cultural Municipal "San José", destinada a estudiantes de la Escuela Secundaria Nº 1 "Jorge Luis Borges".

Es entonces que a las 18 se invita a todas las mujeres interesadas a participar de una actividad de visibilización de fútbol femenino con jugadoras de la Liga de Fútbol, que se llevará a cabo en el Parque "Helios Eseverri", con partidos en simultáneo, en el marco de una propuesta conjunta entre la Dirección de Políticas de Género y la Dirección de Deportes.

El cronograma de este martes 20, continuará a las 19 horas en Suteba (San Martín 2972) con la proyección del documental sobre Laura Iglesias, trabajadora social asesinada en el marco de una intervención profesional en el Patronato de Liberados, en Miramar. La actividad cuenta con la adhesión del Colegio de Trabajadorxs Sociales (Distrito Azul).



El miércoles 21 a partir de las 9 habrá una jornada de reflexión e intercambio en la Plaza Belgrano junto a alumnas y alumnos de tercer y cuarto año de la Escuela Primaria N°51 "Pedro Goyena" y Colegio "José Manuel Estrada", a cargo de las referentes del equipo de prevención de la Dirección de Políticas de Género, Prof. Cristina Merlo y Lic. María Florencia Caro.

El jueves 22 será el cierre de los talleres "Género y discapacidad" a las 9 en la Escuela de Formación Laboral "Teresa de Calcuta", en coordinación con la Dirección de Políticas de Integración de la Discapacidad. Mientras que a las 11 se desarrollará el Taller "Nuevas masculinidades", con referentes de sindicatos de Olavarría.



Finalmente, a las 18 en Sierra Chica será la jornada de promoción, prevención y sensibilización sobre violencia de género, en coordinación con el Centro de Actividades Juveniles (CAJ).



El viernes 23, a partir de las 10 se realizará una intervención urbana en conjunto con Programa de Salud Sexual y Reproductiva, Educación y organizaciones de la Mesa Local. Se ofrecerá la posibilidad de realizar un testeo rápido de VIH así como consejería sobre prevención de transmisión de Infecciones de Transmisión Sexual y promoción de los derechos de personas que viven con VIH.



Por la tarde, a las 18, se interpretará un psicodrama público, a cargo de las psicólogas y acompañantes terapéuticas de las Dirección de Políticas de Género María Ibáñez, Gabriela Castro y Alejandra Contreras.



Durante la semana, se culminará la realización del mural en homenaje a Laura Iglesias, en la sede del Patronato de Liberados, que funciona en el primer piso de la Terminal de Ómnibus. La propuesta cuenta con la organización del Patronato de Liberados y la Escuela Primaria N° 6, con el apoyo del Colegio de Trabajadores Sociales.

El Programa Permanente de Estudios de la Mujer (PPEM - FACSO) realizará la presentación del informe final del proyecto "Monitoreo del circuito de denuncia y atención de la Violencia Familiar y de Género". Actividad destinada a las Instituciones integrantes de dicho circuito.

También durante toda la semana se llevará cabo la exposición de investigación sobre mujeres compositoras "Las mujeres de la Historia". Actividad desarrollada por el Conservatorio de Música "Ernesto Mogávero", en la sede de la Escuela de Educación Estética (Colón 3888), de 9 a 12 y de 14 a 17.



Los días 27, 28 y 29 de noviembre se realizarán capacitaciones sobre perspectiva de género en las Unidades Penitenciarias Nº 2, 27 y 38 respectivamente, destinadas al personal de dichas instituciones.