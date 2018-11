Una joven denunció que habría sido agredida por dos policías en su casa

123802

Policiales

Se comunicó con El Popular Medios para hacer público su reclamo. Realizó la denuncia en la sede de Fiscalía y el descargo en el área de Asuntos Internos de la Policía bonaerense en la ciudad de La Plata.

En las últimas horas, una mujer se comunicó con EL POPULAR para hacer pública una denuncia contra dos agentes de seguridad locales, en un hecho que habría ocurrido en la madrugada del pasado jueves en un departamento del barrio Jardín.



Según indicó la joven de 21 años a este medio, "dos policías me golpearon dentro de mi domicilio". La denunciante indicó que en el procedimiento de la semana pasada había solicitado la presencia policial en su vivienda porque "sufro violencia de género por parte de mi ex marido".



De acuerdo a las declaraciones de la mujer, llegaron dos policías, una mujer y un hombre. "Estaba en bombacha y musculosa. La femenina me dice `qué me importa tu nombre´. Me empujan la puerta, me llevan hasta la cocina. Ella me pisó los pies y él me dio un machetazo y perdí un diente. Toda la noche hasta las 5 de la madrugada estuvieron", refirió.



La semana pasada, oficialmente se había indicado que la mujer había sido retenida por "atentando y resistencia a la autoridad" y "lesiones", por haber herido a un efectivo policial con una botella de vidrio.



La joven indicó a EL POPULAR que tras los hechos ocurridos realizó la denuncia en la sede de la Fiscalía local, al tiempo que hizo el descargo en el área de Asuntos Internos de la Policía bonaerense en la ciudad de La Plata. "Tengo los nombres y los cargos, y quiero que se haga público", indicó a este medio.