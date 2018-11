Hacen lo imposible para aliviar el dolor al paciente

123842

Información General DIA DE LA ENFERMERA

Vanesa Vivarelli y Macarena Martínez, del Instituto Médico

Vanesa Vivarelli un día, no hace mucho, descubrió la enfermería y hoy es una pasión, algo que siente profundamente cada día. "Va a ser doce años que soy enfermera. Siempre tuve la idea de trabajar en alguna clínica, me gustaba todo lo relacionado con la salud, pero no sabía en qué. Estuve averiguando, me puse a estudiar y me encantó, y enseguida empecé a trabajar. Primero en el Hospital Municipal, apenas recibida, y si bien tenía varias propuestas laborales me pareció mejor entrar al hospital para sumar experiencia, porque allí creo que es el lugar ideal para eso. Arranqué en clínica médica y allí estuve dos años. Tendría 25 años en ese momento. Y, por otra parte, tenía la idea fija de que iba a entrar a trabajar en el Instituto Médico. Desde cuando empecé a incursionar en la salud y finalmente se dio. Me enteré que precisaban gente, vine a hablar con Eleonora (Santafé) y me comentó cómo era el manejo y el funcionamiento de todo. Me pidió que lo pensara, pero como no tenía nada que pensar porque quería trabajar ahí entonces me dijo "empezás mañana", así que del hospital me vine al Instituto. Y me encantó. Además, esta clínica me encanta, no me veo trabajando en otro lugar que no sea éste. Esta es mi casa también" comentó Vanesa.

