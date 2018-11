Encontraron el cuerpo del periodista que era buscado desde el sábado

Durante los siguientes días no se produjeron grandes avances en la investigación más allá de la revisión de cámaras de seguridad. Lo cierto es que se seguía sin noticias del paradero de Martín. Hasta la tarde del miércoles, cuando los investigadores comenzaron a relacionar la desaparición del chico con un cadáver que había aparecido en un albergue transitorio y que hasta el momento no había podido ser identificado porque el RENAPER no había enviado los resultados del estudio de huellas dactilares.