Pidió no cobrar "impuestos distorsivos" y premiar las gestiones ordenadas

123912

MACRI LE HABLÓ A MÁS DE MIL INTENDENTES

El presidente Mauricio Macri pidió hoy ante más de mil intendentes de todo el país "no cobrar impuestos distorsivos" al señalar que "cada tasa, casa tasita genera menos trabajo" en los municipios, al tiempo que reclamó "crear condiciones" y brindar "respuestas rápidas" para "las empresas que quieren desarrollarse".

El máximo mandatario habló en el Segundo Encuentro Nacional de Intendentes, a quienes llamó además a trabajar "con transparencia y cerca de la gente", así como también les pidió ser "responsables" y a "no gastar más de lo que se tiene".

"Hoy más del 60% de comercios e industrias no tienen habilitaciones definitivas. Les cuesta caro y tardan meses. El desafío es simplificar los trámites. Cada tasa, cada tasita, cada sello que se suman, son empresas menos competitivas y que generan menos trabajo en los municipios", sostuvo Macri.

El mandatario, que fue precedido en el uso de la palabra por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, convocó a los intendentes a "administrar bien, con un Gobierno abierto, cerca de la gente, crear condiciones para que su gente se desarrolle en ese lugar", e insistió con "no cargar de impuestos distorsivos".

"Si queremos generar trabajo, no podemos cobrar impuestos distorsivos. Los que pueden cobrar un intendente tienen que ser por servicios que presta a los metros cuadrados que ocupa a quién se los cobramos. No puede estar ligado a lo que factura esa persona", añadió. "Tienen la responsabilidad de allanarles el camino (a las industrias y el comercio) para que puedan generar empleo privado de calidad", amplió.

En otro tramo de su discurso, Macri cuestionó que hay muy pocas mujeres al frente de las comunas en el país. "De 2300 intendencias, menos de 120 son lideradas por mujeres. Son muy pocas, necesitamos que sean más. Su visión es fundamental para que la Argentina se convierta en un país más justo, más inclusivo. Por eso hay que trabajar para que los espacios sean más plurales. Cuanto más sean representativos de la realidad, mejor vamos a poder atender las necesidades de la gente", dijo.

RANKING DE GOBIERNO



También celebró el ranking que el Gobierno nacional comenzó a realizar para "reconocer a las mejores gestiones". En esta oportunidad, serán reconocidos unos 15 municipios "con buenas prácticas" con el objetivo de "estimular la gestión ordenada, responsable, que no gasta más de lo que tiene".

"No da lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas como siempre se hicieron, a través de la trampa y del atajo. Estamos desterrando algo que nos hicieron creer en las últimas décadas, que no existían los presupuestos, las estadísticas, que eran cosas que se podían dibujar y que no importaba al final del día si se cumplían o no los objetivos. Esto es algo que estamos rompiendo", aseveró.

Macri también dijo que, al iniciar su gestión en 2015, "el 90% de los municipios no tenía internet de calidad ni posibilidad de hacer trámites a distancia ni portales de transparencia", y "casi un 60 no tenía una página web", a la vez que precisó que a través del programa de conectividad lanzado "hoy se logró que 1500 municipios cuenten con herramientas digitales" para cubrir las expectativas de "transparencia y agilidad".



Fuente: (DIB)