Una Agrupación Vecinal pide dejar de ser socios de Coopeletric

23.11 | Información General

Los referentes de la agrupación se acercaron a las oficinas de la Defensoría del Pueblo para dialogar con Martín Capelli y entregarle el petitorio que tiene más de 5000 firmas.



Este viernes por la mañana la Agrupación Vecinal Por Olavarría Todos (POT) se presentó en las oficinas de la Defensoría del Pueblo para hacer entrega de un petitorio al titular del organismo, el abogado Martín Capelli. El petitorio tuvo más de 5000 firmas de vecinos de la ciudad.

El reclamo se basa en dejar de ser socios de la concesionaria de los servicios de energía y agua y pasar a ser usuarios. Andrea Coronel, ex candidata a concejal y miembro de la agrupación dialogó con Mejor de Mañana que se emite por 98POP y expresó que "la cooperativa comete muchos los atropellos y no respeta los derechos de nosotros como consumidores".

"No estamos en contra del cooperativismo, estamos en contra de todos los ítems que vienen en las facturas" sostuvo la ex candidata a concejal en la puerta de las oficinas de la Defensoría del Pueblo. Además afirmo que "nosotros como socios no tenemos los beneficios que dice el cooperativismo, acá las ganancias se la llevan los que representan a Coopeletric".

"Son muchas las irregularidades, a los vecinos les cortan la luz y el agua, somos socios y podemos pagar la luz pero lo que no tenemos que pagar son los ítems que agregan" concluyó una de las referentes del POT.