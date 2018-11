Vidal anunció bono a jubilados de la mínima y adelanto del aguinaldo a estatales

123951

Política

La gobernadora María Eugenia Vidal anunció hoy que otorgará un bono de $ 3.500 a los jubilados y pensionados bonaerenses que cobren hasta $ 10.000 y que adelantará el aguinaldo a los trabajadores estatales para los primeros días de diciembre, en el marco de un plan de medidas de contención social de cara a fin de año.

En un centro de jubilados en Lanús y acompañada por parte de su equipo, Vidal dijo que las medidas apuntan a "terminar de la mejor manera un año que ha sido difícil para los bonaerenses, para los trabajadores y los jubilados".



Entre los anuncios se incluyó además la continuidad del descuento del 50% para los clientes del Banco Provincia que compren en alguno de los 1.800 supermercados adheridos, que estará vigente los miércoles 19 y 26 de diciembre con nuevos beneficios: se incluirán en la lista productos navideños como confituras, pan dulce, sidras y espumantes seleccionados.



"No es un plan de medidas que decidimos abruptamente. Venimos trabajando para acompañar a los bonaerenses que más lo necesitan y mucho más en tiempos difíciles", dijo la gobernadora, acompañada por los ministros de Economía y Desarrollo Social, Hernán Lacunza y Santiago López Medrano, y por el presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet.



Asimismo, anunció un bono de $ 700 para los 300 mil titulares del Plan Más Vida. Y un incremento del 15% en las becas que perciben los Hogares Convivenciales y las familias solidarias. "Vamos a reforzar los programas sociales por tercera vez en el año. Sabemos que la inflación donde más pega es en los alimentos", siguió la mandataria junto al intendente de Lanús, Néstor Grindetti.



Cabe señalar que el Gobierno provincial dispuso, además, la compra de 300 mil canastas navideñas que serán distribuidas en municipios, organizaciones sociales e instituciones sin fines de lucro.



El anuncio de estas medidas se produjo luego de que la Provincia pusiera en duda el pago del bono de fin de año para los estatales. "Va a depender de la recaudación", había dicho Lacunza, quien estimó que la medida significará un gasto extra de 3 mil millones de pesos.



"En cada lugar donde la Provincia pudo hacer su parte para que los bonaerenses pudieran atravesar mejor este momento lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo", indicó Vidal. "Estamos convencidos que vamos a salir adelante, y no por un gobierno o un espacio político, sino por el esfuerzo que vemos todos los días", continuó.



Asimismo, como parte del "esfuerzo" para contrarrestar los tiempos difíciles, Vidal recordó que "tratamos de hacer nuestra mejor oferta con los sindicatos de la provincia", que "no huno ningún despido masivo en el Gobierno de la provincia" y que se sostuvieron las obras "porque además hay mucha gente trabajando atrás".



Cabe señalar que la existencia del bono para los jubilados bonaerenses fue anunciado luego de que ayer Emilio Basavilbaso, titular de Anses, confirmara que "hasta el momento no está previsto un bono para los jubilados en diciembre" por parte de la administración central. (DIB)