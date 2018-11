Baradel puso en duda el inicio de clases: "Si así terminamos, no empezamos"

123955

Información General

El conflicto salarial entre el Gobierno y los docentes aun no llego a buen puerto y el inicio de clases esta en duda.



El titular de Suteba, Roberto Baradel, advirtió este viernes que si el conflicto salarial entre los gremios docentes y el Gobierno provincial no se resuelve antes de fin de año, el ciclo lectivo podría no comenzar en 2019.

"Si así terminamos, así no comenzamos el año que viene", dijo Baradel respecto al inicio de las clases en 2019 en una conferencia de prensa en Mar del Plata.



"Hay que ver cómo sigue la inflación de este mes, pero creemos que estaremos arriba del 45% o más. Por lo menos estamos en 15% abajo", analizó Baradel en relación al último ofrecimiento salarial realizado por el gobierno de María Eugenia Vidal.



Asimismo, dijo que "las medidas de fuerza continuarán hasta que la Provincia nos convoque a una paritaria en donde se discutan salarios dignos para los docentes". Y amplió: "Acá tiene que quedar claro que no estamos haciendo paros por un aumento de sueldo, sino para no perder poder adquisitivo".



Por otra parte y en el marco de un encuentro con algunos consejeros escolares de General Pueyrredon, Baradel denunció que "la gobernadora Vidal quiere municipalizar los servicios educativos y empieza con el intento de transferencia de infraestructura escolar a los municipios. Lo mismo quiere hacer con los comedores escolares".



En ese contexto, el dirigente del Suteba sostuvo que "los municipios colaboran con el Fondo de Financiamiento Educativo pero de ninguna manera pueden suplir al Estado provincial, que tiene como responsabilidad la construcción de aulas y edificios".



"Le pedimos a la gobernadora Vidal que invierta en educación. Lo que está pasando es una vergüenza. Hace más de 3 meses explotó la Escuela de Moreno y todavía hay entre 300 y 400 escuelas sin clases en la Provincia. En Moreno solo 35 escuelas están con clases de unas 270. Este tema es central", remarcó. (DIB)