Alcohol en verano: tolerancia cero al volante y extender el horario de venta

Dos iniciativas que regulan el consumo y compra de bebidas alcohólicas cuentan con media sanción en la Legislatura bonaerense y podrían cambiar la normativa que está vigente en la Provincia para la temporada de verano 2019. Por un lado, el bahiense Federico Susbielles presiona para que su proyecto de "Alcohol Cero al volante" se convierta en ley en la Cámara Baja; mientras que los oficialistas marplatenses Guillermo Castello y Lucas Fiorinibuscan extender el horario de venta de bebidas alcohólicas en la costa bonaerense.

El proyecto del senador Susbielles (Unidad Ciudadana) obtuvo media sanción en el Senado en octubre y pretendía ser aprobado sobre tablas en Diputados, aunque por resistencia del oficialismo -que pretende tratar el proyecto en comisiones- su tratamiento podría dilatarse. En la Cámara Baja, el diputado que negocia los consensos necesarios para el proyecto vea la luz es Mariano Pinedo, y contaría con un alto respaldo del arco opositor.

La iniciativa original buscaba implementar la "tolerancia cero" a la ingesta de alcohol para todos los conductores, pero en la Cámara Alta se introdujeron modificaciones y la medida alcanzará a menores de 21 años. De convertirse en ley, la norma prevé sanciones más duras para quienes conduzcan con alcohol en sangre, que podrán ir desde multas (de hasta 3 salarios básicos), arresto e inhabilitación de conducir hasta por un período de 2 años. Hasta ahora, la dosis de alcohol permitida para conductores es de 0,5 grs por litro de sangre.

En tanto, los marplatenses Castello y Fiorini, con el respaldo público de María Eugenia Vidal,lograron ayer la media sanción en Diputados de un proyecto de ley que extiende el horario de venta de alcohol en comercios. La normativa que se aprobó la Cámara Baja introduce reformas en la "Ley de Nocturnidad" nº 11.825 que prohíbe la venta entre las 21 hs y las 10 de la mañana.

El proyecto de Castello -más abarcativo que el de Fiorini- establece que entre el 1 de diciembre y Semana Santa se permita la venta de alcohol a partir de las 8 de la mañana y hasta las 23 hs. "en todo el territorio de la Provincia". Aún deberá pasar por el Senado, pero el oficialismo garantizó su aprobación "sin sobresaltos" para que esté vigente durante el verano.

EL INTENDENTE DE MAR DEL PLATA NO ESTÁ DE ACUERDO



El único que se expresó en desacuerdo dentro de Cambiemos es el intendente de "La Feliz", Carlos Arroyo, quien consideró que "no es un medida acertada". Y pidió: "En la situación actual, cuando menos publicitemos será mejor para asegurarnos que no haya tantos accidentes y ni tanta gente en estado de ebriedad en las calles. Yo no lo veo una medida acertada", sostuvo Arroyo.