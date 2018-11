La gestión municipal quedó en el puesto 26º sobre más de doscientas evaluadas en todo el país

123991

Política El universo total son 2.300 municipios. Se presentaron algo más de doscientos

Se tomaron en cuenta tres parámetros pero los datos fueron aportados por las mismas comunas mediante declaraciones juradas. Olavarría no quedó dentro de las primeras quince. Se cuidó mucho una suerte de ecuanimidad de espacios entre los primeros, lo que implicaría un sesgo salomónico y político en el criterio de evaluación.

Cacho Fernández

[email protected]



El intendente local, Ezequiel Galli, advirtió que Olavarría quedó en el puesto 26 de los municipios con "mejores prácticas y cuentas ordenadas de todo el país" en un universo total de dos mil trescientos.



De esa manera, el jefe comunal le salió al cruce a la información oficial que no lo incluía al municipio local dentro de los quince que el Presidente de la Nación había destacado por tales atributos.



Mauricio Macri distinguió anteayer por buenas prácticas a quince comunas dentro de las gestiones mejor ordenadas, responsables y que no gastan más de lo que tienen. Esas fueron las consignas, y Olavarría quedó en el puesto 26 de las dos mil trescientos que existen en todo el territorio nacional.



Cabe decir que la gestión local había quedado en el décimo lugar, hace muy poco tiempo, entre los municipios con mayor transparencia en el ejercicio de la función pública. Esta vez se tomaron otros ejes vinculados fundamentalmente al consenso fiscal, un parámetro muy tenido en cuenta por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien ha hecho de la transparencia y la presión fiscal uno de los referentes políticos más importantes.



La evaluación deja algunas dudas que hace sospechar de su objetividad. En primer lugar, se hicieron por la información presentada por los mandatarios comunales por declaraciones juradas, lo cual no permitiría la certeza de estar analizando datos absolutamente ciertos. En segundo lugar se cuidó algún equilibrio y ecuanimidad a la hora de armar el ranking de los quince primeros distribuyéndolos en siete de cambiemos, tres del peronismo, dos del massismo y dos del socialismo, lo que lleva a pensar mucho más en una evaluación política que técnica. De todos modos, podría calificarse como un buen comienzo para establecer algunos parámetros objetivos y referentes de gestión.



La porción muestral



Éste es el segundo encuentro nacional de intendentes en el ranking de los jefes comunales más ordenados, y estuvo organizado por la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior. Fueron 112 los que se anotaron y los datos transmitidos fueron por declaración jurada, lo cual le restaría alguna objetividad al estudio, porque no es lo mismo que la información sea suministrada unilateralmente por las propias gestiones municipales que sean extraídas por auditorías neutralmente valorativas. De todos modos hubo algún equilibrio en el otorgamiento del premio puesto que los primeros quince fueron 7 intendentes de Cambiemos, tres del peronismo, dos socialistas y dos del Frente Renovador.



El Presidente de la Nación se mostró algo molesto y cuestionó a los mandatarios de su propio partido que no se habían presentado a concursar. Macri les hizo saber de su molestia en medio de su discurso por no anotarse para ser evaluados.



Según Galli, se presentaron unos 212 municipios de un universo total de 2.300 y se evaluaron en base a tres parámetros entre los cuales, aclaró, "obtuvimos un promedio que nos hizo quedar en el puesto número veintiseis".



Para el Intendente, "este es un buen mecanismo que se hace desde el Ministerio del Interior para evaluar las gestiones y tratar de mejorar algunos aspectos".



Luego planteó algunas advertencias sobre la dificultad de evaluar objetivamente municipios como el de General Alvear con La Matanza. "Es muy difícil, pero es muy bueno que se comience a medir distintos parámetros. Nosotros habíamos quedado en el puesto número diez entre los municipios más transparentes del país y estamos trabajando mucho por la modernización de la gestión. Por eso, estamos por el buen camino".



"No da lo mismo hacer las cosas bien o hacerlas como siempre se hicieron a través de la trampa o el atajo", expresó el Presidente de la Nación.



En la evaluación se tuvo en cuenta el equilibrio entre propios y opositores, de lo cual se podría inferir que se buscó una salida salomónica y no rígida y técnicamente objetiva a la hora de calificar. De todos modos, es muy difícil apartar el factor político, pero tampoco es imposible establecer criterios técnicos irrefutables.