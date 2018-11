Urtubey donará su sueldo a entidades benéficas tras la polémica por su frase

124021

24.11 | Política

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, dijo hoy que donará su sueldo a entidades de bien público de esa provincia, tras la polémica generada ayer, cuando afirmó que el salario que recibe como funcionario público, unos $ 86 mil, no le "alcanza para vivir".

"No me alcanza el sueldo de gobernador para vivir. Afortunadamente me dedico a la actividad agropecuaria", manifestó ayer Urtubey en el canal LN+, y se desató una ola de críticas, lo que llevó al mandatario peronista a publicar este sábado un mensaje en las redes sociales en el que anunció:

Y continuó: "Considero a la política como un servicio público. La errónea interpretación de declaraciones hechas por mí y sacadas de contexto obligan a una aclaración. Admito que pude ser más claro, pero no admito la mala fe".

El gobernador, que integra el sector peronista enfrentado con el kirchnerismo, agregó: "Reitero que gracias a nuestra actividad privada, la política no es la base de mi sustento y el de mi familia.No vivo de la política. Vivo para la política".