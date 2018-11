Con color y alegría continúa la fiesta aniversario

124030

Información General A las 21 está previsto el show de los Auténticos Decadentes

Todo comenzó con la apertura de los puestos de comida habilitados, artesanos e inflables. Cierra la jornada el show de Los Auténticos Decadentes sobre el escenario del Parque Eseverri.

Desde este mediodía, con la apertura de los puestos de comida de las diferentes localidades y colectividades del Partido, comenzó la Fiesta Aniversario de Olavarría.



Los vecinos se acercaron con sus reposeras y equipos de mate para formar parte del festejo N°151 de la ciudad y se prepararon para disfrutar de una tarde que propone diferentes espectáculos sobre el escenario.



Se presentó Ballet Folclórico Municipal con un cuadro de danzas tradicionales en la apertura, también ya se encuentra en el escenario el grupo de rock Reload, con temas propios y covers de rock nacional.

El Ensamble Municipal "Five O' Clock" le puso el cuerpo y la voz a los clásicos de Los Beatles, emblema del rock cuya música ha trascendido las fronteras del tiempo.



Las miles de personas que estuvieron en el Parque desde el inicio disfrutando de los festejos aplauden las interpretaciones de "A hard day's night", "get back", "Back to URSS" y tantas otras canciones que nos legó la banda británica.



Previo al ensamble, la banda local Reload interpretò covers de rock nacional y temas propios. Compuesta por Pilar Garcia, Gabriel Constantino. Juan M. Andreu y Alejo Trimigliozzi, Reload fue la representante local en Cultura en los Juegos Bonaerenses 2018, integrando la delegación local que compitió en la categoría Musica Rock.

La familia y los más chicos jugaron en todo el parque, con una entretenida propuesta que trajo las canciones reversionadas de María Elena Walsh.

Valeria Britos y Lionel Campoy, subieron al escenario antes de las cinco de la tarde, con una propuesta que invito a todos a divertirse e imaginar un mundo lleno de aventuras durante la soleada jornada de domingo.

Vale y Lio acompañaron a Manuelita la tortuga en su largo viaje desde Pehuajó a París y descubrieron los personajes más famosos de la autora: La Reina Batata, Monoliso, el Perro Salchicha y el Brujito de Gulubú. La dupla explosiva cuenta con mas de 13 de años de trayectoria, fue premiado como Mejor Espectáculo Infantil en los Premios Estrella de Mar y obtuvo mas de cinco nominaciones de los Premios Carlos.

"Vale hacer lío" transformó el escenario del Parque "Helios Eseverri" en un espacio que permitió interactuar y representar a los personajes preferidos de las canciones.

Puestos de comida, artesanos e inflables complementaron el desarrollo de los espectáculos en el escenario de la Fiesta Aniversario.

En detalle, se pudo disfrutar 60 stands de artesanías, foodtrucks con tentadoras opciones para almorzar y disfrutar a la tarde, puestos de comida a cargo de las colectividades portuguesa, libanesa, vasca y alemana, con platos típicos para salir de la rutina diaria. Para los pequeños de la familia, habrá inflables y actividades recreativas coordinadas por los profesores de la Dirección de Deportes municipal.

Estuvieron presentes las localidades de Espigas, Recalde, Santa Luisa, Durañona, representantes de la provincia de Tucumán e incluso de Venezuela.