Detuvieron a otro presunto testaferro de Daniel Muñoz

Policiales

Carlos Adolfo Geller fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza, en el marco de la causa por los cuadernos de la corrupción durante el gobierno kirchnerista.

Carlos Adolfo Geller, un presunto testaferro de Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario del ex presidente Néstor Kirchner, fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza, en el marco de la causa por los cuadernos de la corrupción durante el gobierno kirchnerista, informaron a Télam fuentes policiales.



Gellert, quien llegó por vía aérea a Ezeiza procedente de los Estados Unidos, fue trasladado a la alcaldía de drogas peligrosas de la Policía Federal.



El nuevo detenido es primo de la también detenida Carolina Pochetti, la viuda de Muñoz.



Pochetti había quedado presa por orden del juez federal Claudio Bonadio, y se encuentra alojada en el penal de Ezeiza, acusada de supuestas maniobras de lavado de activos mediante la constitución de empresas off shore y compra de propiedades en Estados Unidos por unos u$s 70 millones.



Fuentes de la investigación señalaron que Gellert es santacruceño y se radicó de joven en México y que en los últimos años al parecer vivía en Texas, Estados Unidos. (Ambito Financiero)