Estudiantes de Olavarría hicieron maletines que brindan energía a operaciones militares

Permiten montar una tienda de campaña, instalar un hospital y sostener comunicaciones. Además desarrollaron equipos para tanques y camiones. Los protagonistas de la innovación son los estudiantes del curso de "Práctico Instalador de Equipos de Energía Solar Fotovoltaica".

Estudiantes del Centro de Formación Profesional N.º 401 de nuestra ciudad desarrollaron equipos a base de energía solar para el Regimiento de Tanques 2 (RC TAN 2). Fue a través del curso "Práctico Instalador de Equipos de Energía Solar Fotovoltaica" que se dicta este año en la sede del Ejército con asistencia de militares y civiles.



El resultado fue un éxito: pudieron mostrar la utilidad de los equipos para operaciones tácticas y también mostraron la aplicación en vehículos. Además de las pruebas en la base Azopardo de Azul, recibieron la supervisión de la Inspección General del Ejército. "La Fuerza se lo llevó como un hecho inédito, fue la primera vez que se puso en prueba real y que salió todo bien" destacó el instructor del curso, Pablo Cunioli, quien agregó que hace pocos días recibieron la inspección.



No sólo tuvieron aprobación, recibieron además propuestas para continuar con el desarrollo hacia otras áreas dentro de la sede del RC TAN 2. La energía solar presenta muchas ventajas que las autoridades del Estado Mayor Conjunto pudieron percibir a través de los estudios y trabajos de los estudiantes del CFP N.º 401.



Los estudiantes



EL POPULAR estuvo en una clase del curso donde pudo dialogar con el profesor y con los estudiantes. Las clases ya terminan y en pocos días más sabrán si se reciben de técnicos instaladores, título otorgado por la Provincia de Buenos Aires que les permitirá diseñar, instalar y mantener equipos de energía solar fotovoltaica. En la charla estuvieron tres estudiantes quienes son también miembros del Ejército, Manuel, Patricio y Alejandro; y otros tres que son civiles, Eduardo, Yesica y Matías.



Todos contaron que se acercaron al curso por la posibilidad de una salida laboral y algunos mencionaron su intención de llevar la propuesta a otros puntos del país donde no se conoce y consideran que sería sumamente útil.



"Nos sirve más que todo, no para nosotros, sino para desarrollarlo dentro de la sociedad y más con los aumentos de combustibles que vienen. Ahora no se ve mucho, pero más adelante se va a poder implementar. Le va a servir a las familias que no tienen la posibilidad de tener electricidad" explicó Patricio.



En tanto, Yesica definió que "vine como salida laboral y, por ser mujer para poder tener un conocimiento extra de energía. Todo el tema de los paneles está bueno. No sabía nada, pero me mandé, aprendo. Me sirvió mucho, porque salí de lo básico de la casa y adquirí otro tipo de conocimiento".



El acuerdo



En base al acuerdo firmado entre el CFP N.º 401 y las Fuerzas Armadas en el Regimiento de Olavarría la propuesta fue utilizar energía solar en operaciones de campaña. La primera etapa del curso fue introductoria: se expusieron temas teóricos y el basamento de los equipos de energía solar. La segunda etapa se centró en el relevamiento de toda aquella actividad en la que las Fuerzas Armadas podían suplantar el combustible fósil y pasar a energía solar. Así se plantearon desarrollar soportes en equipos de energía portátil para soldados, energía para tienda de campaña, para equipos de comunicaciones y para operaciones nocturnas. Con esto, se investigaron y seleccionaron los equipos ideales para cada caso.



Con esto se dio paso a la etapa siguiente en la que los estudiantes calcularon y diseñaron los equipos pensando en su aplicación real.



La cuarta etapa fue el armado e instalación, y luego, la capacitación a los militares que debían utilizarlos en terreno.



Con ello llegaron las pruebas Los equipos desarrollados estuvieron 20 días en terreno en la Base Naval Azopardo de Azul en operaciones tácticas y 15 días en el Regimiento supervisados por la Inspección General del Ejército.



