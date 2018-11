Una multitud disfrutó la Fiesta Aniversario en el Parque Helios Eseverri

124074

Información General

Con variados espectáculos el público volvió a responder y se vivió una verdadera fiesta. Los Auténticos Decadentes fueron el plato fuerte de una jornada inolvidable.

Como ya es tradicional, ayer el Parque Helios Eseverri se volvió el epicentro de la ciudad una vez más, con espectáculos locales de calidad que convocaron a miles de personas durante toda la jornada, según estimaciones oficiales.

En el escenario se iban sucediendo distintos artistas locales que le pusieron brillo a la tarde, con una pulida organización, donde nada se dejó librado al azar. Así, pudo observarse entre bambalinas el trajín de numerosos referentes de distintas áreas del Municipio con ese objetivo, mientras sobre el escenario los locutores Sandra Pérez, Marcelo Manolio, Luis Occhi y Cristian Di Pino.

Luego de las 18, con el acompañamiento fundamental del clima, también comenzó un incesante desfile de referentes del Municipio con sus familias, quienes participaron de la fiesta de la ciudad. Asimismo, del otro lado del vallado, los vecinos se iban sumando a los festejos, con mate, con las clásicas reposeras y en familia.

Con algo de tiempo para probar el sonido, alrededor de las 18.30 fue el momento del ballet Circadance de Rosario, interpretando músicas tradicionales de Líbano. Luego la música del carnaval copó el escenario, primero con Vip Samba y luego la comparsa Bahía Ba. Luego vendría el momento del folklore, con Herederos, más tarde Che Diablera y por último Jorge Fuentes.

Detrás del escenario, en una de sus varias idas y venidas, el intendente Ezequiel Galli se prestó a una entrevista con Canal Local y EL POPULAR, donde valoró la participación del público y también la organización de la fiesta. "Es un clásico de la ciudad; la gente lo toma como un paseo familiar, desde temprano ya empezó a llegar la gente, era muy particular ver a la gente esperando en la sobra a que cayera el sol con la reposera y el mate, la familia recorriendo los puestos de artesanos, los food trucks, toda la muestra de la Policía Bonaerense. Es decir, hay muchas propuestas para la familia y estoy muy contento con la respuesta de la gente de la ciudad".

Sobre las alternativas cambiantes que presentó la jornada, con la posibilidad de que se jugara el clásico Boca-River a las 17. "Fue un momento difícil, venía escuchando la radio cuando venía viajando y cuando dijeron que no se jugaba fue una especie de alivio". Al respecto, el mandatario comunal explicó que respecto de la seguridad "me comuniqué ayer con el ministro (de Seguridad bonaerense, Cristian) Ritondo; hablé con el jefe Araneda, con Carlos Roldán, con todos para reforzar la seguridad en un lado y en el otro porque inevitablemente la gente iba a ir al Paseo Jesús Mendía a festejar".

Respecto de las alternativas que se vivieron el día sábado alrededor del la final de la Copa Libertadores, Galli opinó que "lo que pasó fue tristísimo y lamentable; le mostramos al mundo que todavía no estamos preparados para tener una fiesta futbolística. Realmente es algo contradictorio y bastante triste. Me parece que tenemos que hacer un cambio cultural, reforzar mucho y trabajar mucho para que la educación en el futuro nos dé frutos en ese sentido".

Sobre la repercusión de la Fiesta de Olavarría, manifestó que "Acá hay un trabajo interdisciplinario de todas las áreas de la Municipalidad para que esto sea una fiesta; trabaja Deporte, Salud, Comunicación, Defensa Civil, Cultura: el trabajo viene hace meses, tenemos todo el operativo previsto y no nos olvidemos que esta fiesta es 100 por ciento organizada por el Municipio. Lo único que pretendemos es que sea un fiesta que transcurra en paz y que después, cuando terminen de tocar los Decadentes, cada uno se pueda ir a su casa tranquilo y contarle a la familia que la pasó bien".

Asimismo, en la conferencia de prensa previa al recital que cerró la fiesta de Olavarría, Gustavo Montecchia, uno de los fundadores de Los Auténticos Decadentes, señaló que "la verdad que venimos en un buen momento de nuestra carrera. Hace mucho que no venimos a la ciudad y ahora nos agarran en un buen momento porque estamos presentando un disco Unplugged, así que estamos en gira". A su lado, con mucho humor, Martín "Mosca" Lorenzo replicó "físicamente no, pero...", y Montecchia retomó entre risas: "Claro, por lo que conlleva la cuestión de las giras y los viajes, y estar lejos de casa".

Sobre el nuevo espectáculo que la banda comenzará a dar forma este viernes 30 de noviembre en la ciudad de La Plata, Montecchia explicó que se trabajó para adaptar el show a este formato más acústico. "En este show que van a ver hoy estamos haciendo algunas canciones versionadas como hicimos en el MTV Unplugged, inclusive Amor, que es un sencillo que anduvo muy bien en la Argentina y en toda Latinoamérica que hace un mes que está primero entre los 40 principales, que es el único ranking de posta", aclaró luego Lorenzo.

De esa manera, aclaró que se trata de "un show que no podemos hacer así nomás porque tiene muchos instrumentos diferentes, inspirados en Les Luthiers, como cosa exóticas, que son cosas difíciles de hacer sonar en los festivales donde tocan muchas bandas".

Sin embargo, Lorenzo planteó que ese nuevo formato será el más usual desde 2019. "Obviamente, para los festivales del año que viene ya nos están pidiendo que lo hagamos, entonces esta adaptación la vamos a hacer en 3 o 4 canciones con un formato acústico, pero se nos hace imposible montarlo en festivales grandes porque además es un show que tiene un contenido de escenografía, vestuario, todo".

Con esa impronta, adelantó que "inclusive el año que viene tenemos el 15 y 16 de abril en Teatro Gran Rex, pensamos hacerlo en Cosquín rock, en un carpa para 2 mil personas y tenemos una gira por México, vamos a Chile el 23 de febrero. El viernes que viene es el primer recital en La Plata con las chapas, con la escenografía, con los músicos invitados; es el estreno para el público".

Lograr un éxito que los devuelva a los primeros planos no fue sencillo, "fue largo pensar el nuevo disco, durante mucho tiempo le decíamos a MTV 'ya tenemos todo' y en realidad teníamos todo en la cabeza y no habíamos tocado ningún acorde. Sí pensamos mucho que sea porteño, que sea argentino. MTV después de muchos años volvió a Argentina a hacer un acústico y ahora deja de hacerlo por la situación que vivimos en el país. Así que desde el año 2004, que se hizo el Unplugged de Diego Torres, no se había vuelto a hacer otro y nos sentimos muy felices".