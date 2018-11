Ricardo Luissi: "Esta Ordenanza es un logro en la historia de Bomberos Voluntarios"

124081

Información General

El titular de la Asociación Bomberos Voluntarios celebró la Ordenanza que aprobó el HCD por unanimidad. La reglamentación marca que el 26% de lo que recaude la empresa privada a cargo del Estacionamiento Medido será transferido por el Municipio a la entidad bomberil.



Entre 800 y 900 mil pesos por mes es el déficit que Bomberos tiene en la actualidad. Por eso, la Ordenanza que se votó el HCD por unanimidad el jueves pasado es una noticia alentadora para la Institución. El canon que deberá pagar al Municipio la empresa privada que tendrá a cargo el Estacionamiento Medido se fijó en un 26% de lo recaudado, y ese porcentaje será destinado a Bomberos.



"No sabemos cuánto será porque no conocemos cuánto es lo que recaudará la empresa que tendrá a cargo el Estacionamiento Medido", dijo el presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios de Olavarría, Ricardo Luissi.



Aunque no existen números certeros, se calcula que los fondos que recibirá la entidad bomberil rondarán los 350 mil y 400 mil pesos mensuales, lo que implicaría la mitad de lo que necesita Bomberos para poder funcionar.



De todas maneras, Ricardo Luissi celebró esta Ordenanza que definió como "un quiebre en la historia de Bomberos", ya que por primera vez el Ejecutivo destinará una ayuda financiera a la entidad.



"Consideramos esto como un logro porque sería la primera vez que desde el HCD y el Ejecutivo va a haber un dinero destinado a Bomberos", apuntó Ricardo Luissi a El Popular Medios.

