Macri anunció el envío de un proyecto de ley para combatir la violencia en el fútbol

En declaraciones formuladas en Casa Rosada, el primer mandatario criticó que haya que "militarizar" la Capital Federal para disfrutar de un espectáculo deportivo.

El presidente Mauricio Macri dijo que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es "responsable" de la seguridad en Capital, al tiempo que cuestionó que para organizar un espectáculo deportivo haya que "militarizar toda la Ciudad".



En declaraciones formuladas en la Casa Rosada, Macri señaló que "el jefe de Gobierno, como responsable, está estudiando y viendo cómo perfeccionar" el operativo "para el día que se organice el partido".



"Más allá de los operativos policiales yo no puedo resignarme como presidente representante a la inmensa mayoría de argentinos que somos pacíficos, que para organizar un espectáculo deportivo hay que militarizar toda la zona, toda la ciudad, no es lo razonable", señaló el jefe de Estado.



En este marco, el presidente anunció que incluirá en el temario para sesiones extraordinarias del Congreso un proyecto de ley del Poder Ejecutivo para combatir la violencia en el fútbol.



Señaló que es una iniciativa que el Gobierno ya envió al Congreso pero que hasta el momento no fue tratada y que apunta a que los jueces puedan encuadrar de manera más efectiva los delitos cometidos en el marco de espectáculos deportivos.



Asimismo, el primer mandatario apuntó con dureza contra "una parte de la dirigencia que apaña" actitudes violentas y sectores de la Justicia por liberar a detenidos en el marco de los incidentes registrados durante la final de la copa Libertadores.



Mari cuestionó a "una parte de la dirigencia que apaña este tipo de cosas, como una conducta razonable tirar piedras, agredir, violentar. Claramente esto no es aceptable bajo ningún concepto", enfatizó Macri.



Tras calificar de "triste" y "frustrante" lo ocurrido, el jefe de Estado dijo que no "entiende" por qué fueron liberadas las personas detenidas en el marco de los incidentes. (Ambito Financiero)