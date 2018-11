124158

Información General

Reclamo a IOMA por negar un tratamiento de fertilización a una mujer olavarriense

La paciente recibió como respuesta el rechazo porque no tiene "ninguna patología". Su abogado acusó a la obra social de accionar "malicioso y temerario". Apuntó a que no se consideró que un embarazo "fisiológicamente no es posible", ya que la mujer es homosexual.