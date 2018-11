Las pericias al DNI mostrarían que el cuerpo estuvo siempre en el mismo lugar

124172

Policiales Santiago Maldonado

Los documentos de prueba sumergidos durante 90 días se encuentran en un estado similar al hallado en el bolsillo del joven tatuador.



Los resultados de la pericia al DNI de Santiago Maldonado, realizada por tres especialistas en plásticos del INTI y un perito de parte, determinaron que los 12 documentos de prueba sumergidos durante 90 días en agua extraída del río Chubut se encuentran en un estado similar al hallado en el bolsillo de Santiago, adelantaron.



Con esta última pericia quedaría acreditado que el cuerpo del joven tatuador permaneció los 78 días en el mismo lugar del río Chubut donde fue hallado, adelantaron las fuentes del caso.



"No se observaron modificaciones o alteraciones significativas en los 12 documentos de prueba sumergidos en cubetas a una temperatura promedio de 5° C durante diferentes etapas de 40, 50, 60, 70 y hasta 90 días. Las láminas de PVC con las que están confeccionados los DNI mostraron una resistencia a cuestiones de humedad que no alteran significativamente la impresión del documento ni su soporte de cobertura plástica", explicaron las fuentes.



Según pudo saber Infobae los peritos hasta confeccionaron un bolsillo de tela, similar al de la ropa que usó Maldonado e introdujeron allí uno de los DNI de prueba. El resultado no mostró diferencias con el documento que tenía Santiago al momento del hallazgo de su cuerpo.



Al responder los puntos de pericia, en relación a si el DNI pudo haber estado sumergido 78 días, los expertos respondieron de forma unánime que sí.



Casi de manera simultánea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por cuestiones formales un recurso extraordinario planteado por Sergio Maldonado en el que requería que una comisión interdisciplinaria independiente interviniera en la investigación penal por la desaparición de Santiago Maldonado.



Con los votos del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó el planteo. Subrayó la improcedencia de su intervención ante agravios que no emanan de una sentencia definitiva. Ese es el requisito procesal para que el tribunal resuelva.



Al desestimar el recurso, la Corte también declaró perdido el depósito de 26.000 pesos efectuado por la familia para poder litigar.



El mismo planteo de la abogada Verónica Heredia había sumado sucesivos rechazos tanto por parte del juez Gustavo Lleral como de los tribunales de alzada.



La familia Maldonado venía argumentando que son las fuerzas federales bajo la órbita del Ministerio de Seguridad las que actúan como auxiliares de la Justicia en la investigación penal y que, por lo tanto, no estaría garantizada su imparcialidad ni el debido proceso.



Según observadores que siguen de cerca la causa "N.N y otro s/desaparición forzada de persona", tal la carátula del expediente, el pronunciamiento de la Corte allanaría el camino a la familia Maldonado para plantear recursos de queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por denegación de justicia en el país.



Por otro lado, las mismas fuentes consultadas por Infobae no avizoraban hasta hoy que la causa de hábeas corpus- sin objeto procesal, una vez hallado el cuerpo de Santiago- contara con un pronunciamiento por parte del magistrado Lleral. Sin embargo, la conclusión de la pericia sobre el DNI podría cambiar ese panorama. (Infobae)