Tiempo de actividades acuáticas y recreativas en la quinta Recreo

124223

Colonia del Sindicato de Luz y Fuerza

Al igual que hace 26 años, la colonia de verano del Sindicato Luz y Fuerza de Olavarría se llevará a cabo esta temporada en la quinta Recreo ubicada en avenida Alberdi y Cortés, Parque Arano, con la participación de hijos y nietos de afiliados lucifuercistas y también -como hace décadas- es abierta a toda la comunidad olavarriense. Los objetivos principales pasan por "la formación en valores, la ecología con el cuidado ambiental y las actividades solidarias, así como la la socialización de los chicos, que aprendan a relacionarse en comunidad, además de que, obviamente, logren desarrollar sus habilidades en el medio acuático, a perderle el miedo pero no el respeto al agua", enfatizó el secretario adjunto de la entidad, Gustavo Olha, respecto de una matrícula que abarca de los 3 a los 13 años inclusive.

La temporada arrancará el lunes 17 de diciembre y finalizará el 15 de febrero, exclusivamente en el turno mañana, de 9.30 a 12.30, y en este tiempo los que los chicos van a aprender a nadar y a perfeccionarse los que ya lo saben, también se realizarán distintas actividades recreativas, como vida en la naturaleza, talleres (relacionados precisamente con vida en la naturaleza, armado de carpas, papiroflexia, manualidades, armado de barriletes, etc.), jornadas diarias estilo campamentil dentro del mismo predio reservadas para los más chiquitos (3, 4 y 5 años), campamentos para los chicos de 6, 7 y 8 años que también se harán en el mismo predio, que tendrá una duración de dos días y una noche, mientras que para los más grandes, mayores de 9 años, se hará un campamento en de tres días y dos noches de duración" todos dentro de los límites de la quinta lucifuercista, contó el coordinador de la colonia, el profesor Cristian Herrera.

Asimismo, "continuaremos con la dinámica de seleccionar una temática que se traducirá en todas y cada una de las actividades, que este año será, precisamente, el circo murguero. Simultáneamente, y desde hace tres años, venimos profundizando en la formación en valores, la ecología con el cuidado ambiental y actividades solidarias, manteniendo como principal herramienta la familia, que la hacemos participar de las actividades. En definitiva, la familia también forma parte de la colonia".

Para el profesor Herrera, el fundamento de esta iniciativa veraniega es que los chicos accedan a "actividades que no se realizan comúnmente en la casa o la escuela, que ellos tengan una gama de experiencias que no se pueden realizar en lugares cerrados, donde se acentúa lo psicomotriz", dijo, enfatizando que "son actividades que no tienen comparación con otras" y en ese marco, mencionó la cocina rústica, construcciones, permacultura, adornos reciclados, armado de grandes estructuras (en años anteriores fueron hornos de barro y ahora se seleccionaron las balsas caseras).

Cuatro piletas, una de ellas semiolímpica de 12 x 25 metros, permiten dos turnos de agua y dos de campo cotidianos, mientras que a media mañana se hará un pequeño descanso de quince o veinte minutos en el que los chicos podrán comer algo que lleven o que compren en el Kiosco Saludable que estará instalado en el lugar. El predio consta de una hectárea "con todas las instalaciones sanitarias, seguros correspondientes tanto de profesores como de los chicos y servicio de emergencia: Es que nosotros apuntamos fundamentalmente al cuidado de los chicos, porque los chicos son los hijos de nuestros compañeros y por eso, los tratamos como a nuestros propios hijos", enfatizó Olha. Herrera, por su parte, explicó que la fiesta de cierre se desarrollará el fin de semana del sábado 16 y domingo 17 de febrero, con un campamento familiar que incluirá el muestreo infantil y los clásicos fogones.

El cierre de las inscripciones será en diciembre, una semana antes del inicio, y los interesados en anotar a sus hijos, en ambos sexos, podrán concurrir a la sede del Sindicato Luz y Fuerza, sita en Maipú 2150, de lunes a viernes en el horario de 7 a 14, o bien recabar mayor información llamando a los teléfonos 423213 ó 430825, o por mail a [email protected], o en la página de Facebook: Sindicato Luz y Fuerza Olavarría. Este año, la temporada podrá ser abonada con la financiación que ofrecen las tarjetas de crédito.

Cabe destacar que por las tardes y los fines de semana, la quinta Recreo estará destinada exclusivamente al uso y recreación de los afiliados lucifuercistas.