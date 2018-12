Tres médicos serán enjuiciados por la muerte de una mujer de 36 años

124358

Policiales El proceso judicial dará inicio mañana en el Juzgado Correccional de nuestra ciudad

La víctima, Lorena Huaiquimil, falleció por un puntazo en la región abdominal. Los profesionales del Hospital Municipal están acusados de no haberla atendido correctamente: estuvo internada durante varias horas, fue dada de alta y perdió la vida en su vivienda. Por este hecho un joven fue condenado a 4 años de prisión.



Mañana dará inicio en el Juzgado Correccional local el juicio oral y público contra tres profesionales médicos acusados de ser coautores de la muerte de una mujer de 36 años, que fue encontrada sin vida a mediados de enero de 2016 en un domicilio ubicado en inmediaciones del predio de La Máxima. Intensas investigaciones permitieron conocer lo ocurrido entre que Lorena Huaiquimil fue herida, en la madrugada del lunes 18 de enero de ese año; hasta que fue encontrada muerta en un domicilio de República del Líbano al 4700, en la mañana del día siguiente.



Está previsto que las audiencias, que serán encabezadas por la jueza Cecilia Desiata, den inicio a partir de las 9. Se encontrarán en el banquillo de los acusados los médicos María Paula Téllez González, Lucía Digonzelli y Alejandro Alamo; quienes se encuentran imputados por el delito de "homicidio culposo" en calidad de coautores. Por la muerte de Lorena Araceli Huaiquimil Leiva fue condenado a 4 años de prisión en marzo pasado el joven acusado de haber herido a la mujer de un puntazo en el abdomen. Gastón Saavedra fue acusado por "homicidio en grado de tentantiva", y en ese proceso se dio a entender que si la víctima hubiera recibido la atención médica correspondiente se le podría haber salvado la vida.



En esta instancia encabezará la querella la doctora Viviana Beytía, quien instruyó la investigación desde que fue encontrada sin vida Huaiquimil en una vivienda de República del Líbano al 4700, donde convivía con su pareja. En el proceso que iniciará mañana y que se prevé se prolongue durante otras audiencias, se espera la presencia de varios testigos, entre ellos peritos y profesionales especialistas.



En el juicio que encabezará la doctora Desiata se determinará el rol que cumplieron los médicos que atendieron a Lorena Huaiquimil en el Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura". Durante la investigación se planteó que la mujer ingresó al centro asistencial en la mañana del lunes 18 de enero, pero en principio sólo habría sido atendido por un golpe en la cabeza, y no por la herida cortopunzante que finalmente le provocó la muerte tras sufrir una hemorragia interna.



La víctima recibió el alta médica el mismo día a media tarde, y el accionar de los profesionales que la atendieron llevaron incluso a que la doctora Beytía, al frente de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10, solicitara la detención de cuatro médicos, aunque la requisitoria no cosechó el aval del juzgado de Garantías. Al momento de elevar la causa a juicio se plasmaron expresiones sobre el accionar de los médicos de conductas "inidóneas", "negligencia" y "omisión de diversos cuidados". Las atenciones realizadas en el Hospital Municipal fue analizadas exhaustivamente por especialistas del Departamento Judicial de Azul y del Instituto de Ciencias Forenses de la Procuración General en Junín.



Mientras tanto, las instrucciones realizadas ubican al lugar del ataque a una vivienda de Roque Sáenz Peña al 5600, donde la víctima habría pasado la noche junto a otras personas. Los problemas se suscitarían con el cierre de la madrugada, cuando Lorena Huaiquimil y las personas que la habían llevado habrían querido irse de allí. En esas circunstancias es que la mujer habría recibido el puntazo, y posteriormente fue trasladada al Hospital.



Homicidio en grado de tentativa



A medidos de marzo pasado, en una audiencia preliminar a lo que se había programado para un juicio por jurados, se resolvió la pena contra el joven acusado de haberle dado el puntazo a Lorena Huaiquimil, quien falleció un día después en su domicilio. Tanto la parte acusatoria como la defensa acordaron una condena de 4 años de prisión contra Gastón Saavedra, quien fue detenido pocos días después del hecho.



La pena dispuesta, con el aval del juez Gustavo Borghi del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1, fue de 4 años de prisión por el delito de "homicidio simple en grado de tentativa", y no por "homicidio simple", términos en los que había sido pautada la audiencia de juicio por jurados que se iba a llevar adelante en la sede del Poder Judicial de Azul.



La investigación desarrollada desde la fiscalía Nº 10 ubicó a Saavedra como la persona que le habría dado el puntazo a Huaiquimil y fue por ello que en ese entonces se lo imputó por homicidio simple. Sin embargo, en dicha audiencia se contempló que se podría haber salvado a la víctima si hubiera recibido la atención médica correspondiente.