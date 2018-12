"Tenemos que ser orgánicos" dijo Galli

124377

02.12 | Política Desdoblamiento de las elecciones

El intendente Ezequiel Galli en declaraciones dijo que separar los comicios "por un lado puede ser positivo y por otro, no veo que vaya a sumar al espacio". Habló del Presupuesto 2019, del impacto que podría tener el traspaso de los subsidios del transporte y aseguró que "estamos con mucha proyección de obras"



El intendente Ezequiel Galli, opinó en una entrevista a un medio provincial sobre la intención de la gobernadora María Eugenia Vidal, de desdoblar las elecciones de la Provincia de las Nacionales y consideró que "puede ser positivo y por otro lado, no veo que vaya a sumar al espacio" por eso remarcó la importancia de "ser orgánicos".



Consultado por su visión respecto de la Ley de Leyes de la provincia de Buenos Aires para el 2019, Galli dijo: "Me parece que es un presupuesto equilibrado. Todavía no está cerrado, se están negociando algunas cuestiones que pueden llegar a terminar apretándonos, como el subsidio a los transportes con lo cual estamos expectantes a ver qué pasa, esperar que la oposición tenga una actitud responsable y que le brinde a la Gobernadora y a su equipo de trabajo una herramienta fundamental como es el Presupuesto. Acá en Olavarría estamos esperando lo mismo. Creemos que las metas se van a cumplir y estamos convencidos que tenemos un año por delante que va a ser mucho mejor que el 2018".



En caso que se apruebe el proyecto tal como está ahora, ¿Cómo ve a Olavarría de cara al 2019 teniendo en cuenta el traspaso de los subsidios al transporte y a las energéticas?



"Va a ser una complicación, obviamente. No va a ser algo sencillo de absorber pero bueno, en caso de tener que absorberlo, vamos a hacer todo lo que sea necesario para poder tener un impacto lo menos negativamente posible y vamos a tratar de cubrir esos recursos con recursos propios y encontrarle la vuelta para acomodar lo que tengamos que acomodar. Son cuestiones que son muy de fondo y que venimos muy mal acostumbrados a que todo sea subsidiado y son modificaciones que hay que pensar que si no es este año, en algún momento se van a tener que dar. Tenemos que trabajar para que los municipios tengan autonomía, me parece que esa es la calve, dejar de tener municipios que sean dependientes de los Estados Provincial y Nacional, tanto para el transporte, obra pública y todo lo que tenga que ver con los gastos que tengamos que afrontar. Debemos trabajar mucho para tener municipios austeros y que tengan los ingresos necesarios para tener autonomía" indicó.



Otro de los conflictos que señalaron varios intendentes respecto del Presupuesto es la ausencia de obras, ¿Cómo va Olavarría en ese sentido?



Galli fue muy claro en este punto y afirmó: "estamos con mucha obra en marcha y con mucha proyección de obra. Este año en ningún momento tuvimos que parar la obra pública. Hemos podido hacer muchísimas obras en las escuelas públicas y eso ha tenido un impacto muy positivo tanto en la comunidad educativa como en la de Olavarría porque son obras que hacía años que no se hacían. Hemos proyectado muy bien y se nos están cumpliendo todos los pronósticos. Debemos tener proyecciones y obra pública con recursos propios, que no es fácil, pero estamos a punto de licitar cosas. Si seguimos de esta manera no vamos a sentir una merma en la obra pública" manifestó.



¿Qué piensa de la posibilidad de desdoblar las elecciones de la provincia de Buenos Aires respecto de las Nacionales?



"No tengo hoy una decisión formada respecto del tema porque de alguna manera puede ser positivo y por otro lado, no veo que vaya a sumar al espacio. Todas las teorías que se están comunicando es que de alguna manera podríamos tener el triunfo en muchos municipios con una boleta con Gobernadora e intendentes, pero me parece que tenemos que ser orgánicos y hacer lo que sea bueno para el espacio y lo que termine siendo debatido con el resto de los espacios políticos, eso es lo más sano. Ir con una boleta Gobernadora e intendentes, con la excelente imagen que tiene Vidal y con las muy buenas gestiones que hemos hecho en muchos de los municipios de la Provincia, las proyecciones son muy buenas y las encuestas dan muy bien en ese sentido" reflexionó el mandatario municipal.



Dice tener posiciones encontradas y que en algún punto no cree que sume desdoblar las elecciones, ¿por qué?



"Somos un espacio político que siempre hemos trabajado muy en bloque. Cambiemos se ha fortalecido mucho con los casi 70 intentendentes que tenemos en la provincia de Buenos Aires y siempre hemos sido orgánicos y acompañamos al espacio a nivel Nacional también. Creo que tenemos que afianzar y volver a revalidar el título en las urnas. Me parece que una boleta con Marucio, presidente; María Eugenia, gobernadora y cada uno de los candidatos a intendentes, con una economía en alza y una inflación en baja, me parece que tenemos grandes chances de renovar todas las intendencias que tenemos; y de ganar también las que no tenemos. De los dos lados, puedo decir que tenemos chances y que hemos hecho cambios muy profundos y la gente lo sabe".

