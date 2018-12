"Un gran orgullo para mí y mi familia"

124389

Información General Nélida Echepare cumple 50 años en la profesión

Si bien se desempeña actualmente en ginecología, la reconocida doctora también trabajó en obstetra. "Cada nacimiento, para el que hace obstetra, es una cosa espectacular", recordó.

Un período de 50 años en la profesión merece reconocimiento. Así es el caso de la ginecóloga Nélida Echepare, quien vivirá un Día del Médico muy especial por cumplir los años dichos anteriormente en la labor profesional.



"Es un gran orgullo para mí y toda mi familia. Cada vez que pienso que hace 50 años que estoy trabajando de ésto me emociono muchísimo. La verdad que fui muy feliz y lo sigo siendo. Fue un camino en el que hubo de todo, claro está. Pero siempre fui feliz. No me puedo reprochar nada ni a mí ni a nadie", relató en el comienzo la ginecóloga de 77 años y que se recibió, justamente, a los 27 en la Universidad Nacional de La Plata.



"Cuando era muy joven e iba a la secundaria, mi mamá tenía como médico de cabecera al Dr. Cura, persona a la que admiraba y admiré toda mi vida. Eso me influenció y desde entonces dije 'voy a ser médica'. Después lo común, terminé el secundario y me fui a La Plata a estudiar", señaló Nélida Echepare al recordar su juventud.



En dicho período de estudio, la profesional admitió que "fue un camino fácil porque la cuestión siempre fue estudiar y yo lo hacía de gran manera y con intensidad. Nunca trabajé y siempre pude estudiar, dedicándome sólo a eso, por eso me fue muy bien en mi carrera. Todo fue gracias a mi familia, lógicamente, y siempre le estaré agradecida".



Tras recibirse en la ciudad de las diagonales llegó el momento de transitar el camino del ámbito profesional. "Empecé a trabajar cuando me volví luego de estudiar, ya recibida. Me inicié en el hospital en el 1968. Comencé a ad-honorem y estuve cinco años trabajando de esta forma, en ese momento se hacía. Realizaba guardias y me gané la vida de esa forma", contó. "En el 1975 me nombraron y estuve dentro de la plana mayor del hospital. Y ahí seguí muy bien, haciendo mi profesión y siendo feliz junto a ella. Hoy sigo trabajando porque amo a esta profesión", agregó Nélida Echepare.



"Esta carrera profesional me dio satisfacciones, alegrías, bienestar pero no referida al aspecto económico sino un bienestar que se refiere al hecho de contar con una vida digna. Pero sobre todo, alegría y felicidad. También mucho trabajo y una familia que adoro, en donde somos muy felices todos los integrantes y estamos muy bien", destacó.



Más allá de su actual labor en ginecología, Nélida Echepare tuvo experiencia en otra especialidad de la medicina. "Hasta hace cinco años yo seguía ejerciendo obstetricia, que se refiere al mundo de los bebés, y esa fue mi mayor felicidad. Cada nacimiento, para el que hace obstetra, es una cosa espectacular. Cada bebé que podés traer al mundo se convierte en algo extraordinario", explicó.



"Ahora no hago más obstetra y me dedico sólo a la ginecología, que es algo más tranquilo. Obstetricia es un trabajo un poco más sacrificado y mi edad no me permite hacerlo", comentó.



En el cierre, la reconocida y experimentada Nélida Echepare le habló a los recientemente ingresados al mercado laboral de la medicina y les pidió que "no se preocupen tanto por la parte económica porque eso llega, sino que se dediquen a trabajar, disfrutar de su trabajo y amar la profesión. Todos los que se reciben la aman, esto es así".



El Día del Médico será especial para todos los reconocidos, pero para la Dra. Nélida Echepare tendrá un gusto especial: entre los actos conmemorativos organizados por el Círculo Médico Olavarría se reconocerán sus 50 años en el ejercicio de la profesión, una trayectoria que habla por sí sola.