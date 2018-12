Otro caso de rabia en un murciélago

124405

03.12

El mamífero fue recogido en Fassina al 4300 el día sábado; por lo que personal de la Dirección de Bromatología procedió este sábado a vacunar a las mascotas de las Torres UTA.



Ante la aparición de un nuevo caso de rabia en un murciélago hallado en nuestra ciudad, la Dirección de Bromatología se encarga de tomar las correspondientes medidas precautorias.



Días pasados Bromatología envió a Zoonosis Avellaneda un nuevo ejemplar de murciélago presuntamente afectado con rabia, lo que fue confirmado por dicho organismo.



El mamífero fue recogido en Fassina al 4300; por lo que personal de la Dirección de Bromatología procedió este sábado a vacunar a las mascotas de las Torres UTA, en tanto que a partir de este lunes se comienza con el bloqueo en anillo en el sector comprendido por las calles Chiclana, Merlo, Avda. Pellegrini y Avda. Trabajadores. Cabe aclarar que toda mascota que no posea certificado de vacunación vigente será vacunada sin excepción.



Se recuerda que días atrás fue diagnosticado de rabia un murciélago hallado en Grimaldi al 1100, el cual estuvo en contacto con mascotas sin vacunar.



Tal como se realiza en estos casos, personal de Bromatología junto con SENASA realizó un bloqueo a 200 metros a la redonda a partir del sitio del hallazgo del murciélago.



Los trabajos de bloqueo comenzarán en la tarde de este jueves a partir de las 17 horas y continuarán este viernes hasta finalizar el radio.



¡Atención!



Si se encuentra un murciélago, ya sea vivo o muerto lo aconsejable es no tocarlo. Avisar a Bromatología (tel 02284 - 423737) para que sea un técnico quien lo retire y lo envíe al laboratorio para su análisis.



En caso de sufrir una mordedura, lavar la herida con abundante agua y jabón, no colocar alcohol ni otro desinfectante, y concurrir rápidamente al centro de salud más cercano para ser evaluado por un médico.



Cuando esté indicado, debe aplicarse la vacuna antirrábica humana lo más inmediatamente posible después de ocurrida la exposición.