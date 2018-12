Vidal anunció la ampliación del SAME

124409

Política Son 88 los municipios con el servicio

Avellaneda, Marcos Paz, Tigre y Esteban Echeverría fueron los favorecidos. Cabe recordar que Olavarría tiene el servicio hace varios meses.



La gobernadora María Eugenia Vidal anunció este lunes la ampliación del SAME a los municipios de Avellaneda, Marcos Paz, Tigre y Esteban Echeverría, y afirmó que cuando termine su mandato "toda la provincia" va a contar con ese servicio de emergencias, que ya funciona en 88 distritos.



Vidal encabezó un acto esta mañana en el Estadio Ciudad La Plata y estuvo acompañada por los intendentes de los municipios donde se lanzó el SAME, Jorge Ferresi de Avellaneda, Julio Zamora de Tigre, Ricardo Curutchet de Marcos Paz y Fernando Gray de Esteban Echeverría, todos opositores a su gestión.



"Todos los municipios del interior y conurbano sin distinción de signo político van a contar con este servicio, apoyados por la provincia de Buenos Aires que les provee las ambulancias y paga los salarios durante los primeros años en un equipo en conjunto con cada intendente", dijo Vidal tras anunciar que en "toda la provincia" funcionará el SAME antes de que finalice su mandato.



"Ya son 11 millones de bonaerenses en 88 municipios los que cuentan con el SAME. Cuando termine esta gestión todos los municipios tendrán el SAME", consignó.



En ese sentido, recordó que ese servicio "es un proyecto que empezó en la ciudad, cuando el presidente era jefe de Gobierno". Y amplió: "Parecía imposible que sucediera del otro lado de la General Paz, pero hace más de un año empezamos a hacerlo posible".



Asimismo, consideró que "SAME es una marca que te hace sentir seguro de saber que cuando más lo necesites, el Estado va a estar ahí". Y reprochó: "Eso que parecía tan sencillo, tan simple, la verdad es que no estuvo por muchos años en la provincia. Y sentimos que hay un avance en esto de cuidar a los bonaerenses".



La mandataria sostuvo que el éxito de ese servicio está dado además por el funcionamiento de las guardias: "Ya son 32 las que pusimos en marcha a nuevo, no sólo en lo edilicio, sino con los profesionales, los insumos y los medicamentos que hagan falta", indicó.



Además, dijo que como "a las guardias llega mucha gente sin consulta de emergencia porque no tiene a donde ir", se van a poner en valor las salas de atención primaria de todos los municipios para reforzar esa red.



"Esto empieza a crecer. El SAME estuvo en el G20 y va a estar este verano en la costa. Nuestra prioridad es estar cerca de los que trabajan todos los días", finalizó. (DIB)