Urtubey en La Plata: rechazó más fondos para Vidal y un acercamiento a CFK

Política

También destacó que el espacio Alternativa Federal que él integra puede representar "una tercera vía por afuera de esa grieta" de cara a las elecciones de 2019.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, profundizó su recorrido por la provincia de Buenos Aires al visitar este martes la ciudad de La Plata, donde dejó un mensaje contra el pedido de fondos de María Eugenia Vidal, lanzó críticas a Mauricio Macri y volvió a poner como límite político a Cristina Fernández.



Consultado por el reparto de recursos nacionales y la actualización del Fondo del Conurbano por unos 19 mil millones de pesos, Urtubey adelantó que no admitirá una compensación unilateral por la inflación a una sola provincia. "Si la indexación es para uno, tiene que ser para todos", aclaró en una conferencia de prensa a metros de la Gobernación.



"Si vamos a modificar el modelo fiscal e indexar todos los fondos, no hay problema. Pero es antinatural que se indexe sólo para Buenos Aires. O se indexan todos los recursos o no se indexa ninguno", evaluó el mandatario, y apuntó que "Argentina necesita un sistema federal en serio porque Buenos Aires, Salta, Misiones y Córdoba son las cuatro provincias con menos recursos por habitante del país en concepto de coparticipación federal, producto de un sistema injusto". En ese sentido, planteó que "la solución es global, no de uno solo; no se puede solucionar uno a costa de otro".



Por otra parte, Urtubey, uno de los promotores del PJ Federal y miembro inicial del G-4 que derivó en G-11 gracias a que se sumaron una serie de gobernadores, aseguró que "hay vida" después de Cristina y Macri. Al respecto, destacó que el espacio Alternativa Federal que él integra puede representar "una tercera vía por afuera de esa grieta" de cara a las elecciones de 2019.



"Estamos muy obsesionados en mirar la política desde los políticos y hay que mirarla desde la gente. La sociedad argentina tiene claro que hay dos espacios que están definidos: el Gobierno y el kirchnerismo y cada vez crece la demanda de una tercera vía que pueda interpretar a una Argentina por afuera de esa grieta", analizó el salteño, que comparte Alternativa Federal con su par de Córdoba, Juan Schiaretti y los peronistas Sergio Massa y Miguel Pichetto.



Consultado sobre cómo dirimirán las candidaturas dentro del espacio, dado que muchos de sus integrantes poseen intenciones de postularse como presidentes, dijo que "nuestro sistema electoral lo prevé: hay que ir a primarias el 11 de agosto". "Nuestro espacio todavía tiene mucho para crecer", analizó y subrayó que "todavía no tenemos resueltas las candidaturas, lo vamos a discutir el año que viene".



Finalmente, sobre si se reuniría con Cristina en caso que ella busque un acercamiento, el mandatario de Salta puso un límite y aseguró que no existe esa posibilidad. (DIB)