"Viola los derechos humanos; no vamos a ir al fascismo"

Política Elisa Carrió y el uso de las armas de los policías

La diputada cargó muy duro contra el Gobierno y apuntó especialmente a Patricia Bullrich, por el nuevo reglamento que les dio más poder a los agentes de fuerzas federales en el uso de las armas de fuego.

Elisa Carrió apareció después de la exitosa Cumbre del G-20. Apenas horas después del anuncio oficial del nuevo Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego por el que se regirá la Policía, Carrió lanzó críticas con un tono incluso más duro -y sin duda más trascendente- que el que emplearon los opositores formales a la Casa Rosada.

"A mí me parece que esta reglamentación firmada por la ministra Bullrich viola los derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo". Y agregó "esto no significa que la Policía no tenga el poder para mantener el orden, pero a la ministro se le va la mano".

El oficialismo defiende a capa y espada la iniciativa de darle más poder de fuego a la Policía. "Vamos a ser más duro con la delincuencia y esta medida apunta en ese sentido. No vamos a retroceder", confiaba en las últimas horas un vocero del Ministerio de Seguridad.

El combate contra el delito y el narcotráfico será uno de los ejes de la campaña del Gobierno para el año que viene. En la cima del poder ya habría encuestas que avalarían la estrategia adoptada, aunque también constante que un sector se opone tenazmente. La grieta también se refleja en materia de seguridad. (Fuente: Clarín)