Desde el Consejo Escolar aseguran que la obra "no está suspendida ni trabada"

Información General Reclamo por la Escuela 2 de Sierra Chica

Es lo que dijo la presidenta del organismo provincial, Maite Salerno, a El Popular Medios. Tras la queja de vecinos, explicó que "se trata de una obra que está dentro de los plazos pactados, está aprobada por acta-acuerdo y licitada".

El martes, luego del mediodia los vecinos y padres de alumnos se manifestaron afuera de la Escuela Nº 2 de Sierra Chica, pidiendo por una solución porque, según manifestaron, "están teniendo clases en un espacio nefasto, separados por biombos y están como vacas en el club".



La preocupación radica en que "los baños del club están sucios, hay latas de cerveza y tuvimos chicos con infección urinaria". Los padres dejaron en claro que "no estamos desagradecidos con el club pero queremos que estén en condiciones. Pedimos que al no tener la escuela por lo mens el lugar donde van esté bien".



La presidenta del Consejo Escolar, Maite Sarleno, aseguró que se reunió la semana pasada con la Directora del establecimiento a quien le informó respecto del avance las gestiones para el inicio de las obras y que no fue notificada de un malestar de los docentes y alumnos en el lugar. Dejó en claro que "estamos agilizando para que los trabajos comiencen lo antes posible pero no es decisión del Municipio ni nuestra".



Con esto, señaló que tampoco depende de ellos cuándo comiencen los trabajos aunque sí dijo que "se trata de una obra que está dentro de los plazos pactados, está aprobada por acta-acuerdo y licitada". Y aseguró que "no está suspendida ni trabada" y que "se va a ejecutar".



El problema edilicio



Según aseguró Salerno, en la escuela no se han realizado trabajos desde hace más de diez años por lo que "entiendo la ansiedad de la gente". Al mismo tiempo reconoció que "no es una obra chica ya que la escuela tiene un abandono tremendo y se hará una restauración general". La obra incluye el cambio del techo, la reparación de los caños de agua, el cambio del sistema eléctrico, arreglos de gas y reparación en cocina y baños.