Sabores del Mundo prepara un fin de semana a puro show

El Parque "Helios Eseverri" se prepara para recibir por tercera vez en Olavarría un de las ferias gastronómicas y culturales más importantes del país: del 7 al 9 de diciembre Sabores del Mundo.



El evento reunirá en la zona de fogones del parque a más de 40 stands de comidas típicas de países y provincias, desde las 11:00 hasta las 00:00 horas. En la oportunidad también se podrán apreciar las distintas producciones con la presencia de más de 130 artesanos.



Desde la Subsecretaría de Cultura y Educación se confirmó una gran variedad de presentaciones, entre las que se destaca el show para grandes y chicos, a cargo de Jimena Monteverde, que será el domingo a las 18:00 horas.



El cronograma de espectáculos de "Sabores del Mundo" se iniciará el viernes con el Ensamble y cerrará el domingo con Súper Vinilo y Alta Gamma, junto a distintas bandas en vivo, shows de magia y más propuestas artísticas para todos los gustos.



Viernes 7



19:30 horas: Ensamble

20:30 horas: Lado Oscuro

21:30 horas: La Nueva Sensación

22:30 horas: Paisanos Rock



Sábado 8



18:00 horas: Tato Moris

19:30 horas: Vasco Erro

20:30 horas. Cuarteto Popular

21:30 horas: Carla Moura

22:30 horas: Sonido Registrado



Domingo 9



18:00 horas: Jimena Monteverde

19:30 horas: Alma de Benjamín

20:30 horas: Lima Limón

21:30 horas: Supervinilo

22:30 horas: Alta Gamma



Los organizadores de la feria itinerante destacaron que los más de 300 emprendedores que trabajan cada fin de semana tienen realizados cursos de manipulación de alimentos (expedidos por la Provincia de Buenos Aires) y de RCP y primeros auxilios básicos (dictados por Defensa Civil de Vicente López).

