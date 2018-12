Liberaron a Rodrigo Eguillor, el hijo de la fiscal acusado de abuso sexual

124543

Policiales

El joven de 24 años está imputado por abuso, privación ilegítima de la libertad y lesiones contra la chica que lo denunció,

Rodrigo Eguillor, el ex relacionista público denunciado por abusar sexualmente de una chica de 22 años en su departamento de San Telmo, fue liberado este mediodía tras pasar la noche en la Alcaidía III de La Plata por disposición de un juez de garantías de Lomas de Zamora, en la causa que se le sigue por coacciones agravadas y resistencia a la autoridad.



Eguillor, hijo de una fiscal una fiscal de Lomas de Zamora, había sido trasladado el miércoles por la tarde a La Plata por orden del juez Horacio Rhyb, aunque tras pasar una noche detenido, el magistrado ordenó su liberación. Si bien el joven de 24 años está imputado por abuso, privación ilegítima de la libertad y lesiones contra la chica que lo denunció, el magistrado todavía no resolvió si convalida dejarlo preso también por coacciones agravadas contra efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que lo demoraron en Ezeiza.



"Mi vieja no apareció por ningún lado. Mi relación con mis padres es nula. Viviré solo en alguna parte del país que no la voy a decir", dijo en un breve contacto con la prensa al salir de la alcaidía donde pasó la noche, y le reclamó a los medios de comunicación que terminen con el "hostigamiento" en su contra. "Yo puedo decir mil cosas. De ahí a que sea verdad", agregó sobre algunos de sus dichos, y se retractó del video que grabó luego que saliera a la luz la denuncia en su contra: "Si alguna persona se sintió ofendida con el video pido disculpas".



En este contexto, Fernando Burlando, el abogado de Lourdes Segura, quien denunció a Eguillor en la fiscalía Criminal y Correccional N° 22 de la ciudad de Buenos Aires por presunto abuso, dijo que están en condiciones de pedir la detención por la gravedad de los delitos que cometió el acusado. "Acá hubo privación ilegítima de la libertad, lesiones graves y violación, por eso estamos esperando la evaluación psiquiátrica para ver si está en condiciones de ser indagado", dijo,



El hijo de la fiscal de Ejecución Penal de Lomas de Zamora, Paula Martínez Castro tiene otras dos causas, una por abuso y otra por grooming (entablar conversaciones en las redes con menores de edad con fines sexuales). A la causa de Lourdes, hay que sumarle una de 2016, que se encuentra en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correcional Nº 9, donde el joven irá a juicio acusado por "abuso deshonesto", tras la denuncia de una empleada del Casino de Buenos Aires.



Otro expediente está en el juzgado de Instrucción Nº 7 de la ciudad de Buenos Aires, en la que el ex relacionista público denuncia a su padre, Alejandro Eguillor, por coacción debido a que el hombre pidió su internación en un psiquiátrico.



La tercera y más llamativa es la que Eguillor presentó en el juzgado de Instrucción Nº 24 de la ciudad de Buenos Aires, fiscalía 47, para denunciar por coacción y abuso sexual a Gonzalo Miñeri, Marcos Torterolo, y Balaguer, empleados y dueño de la disco Jet, donde dijo haber trabajado en negro como relacionista público. (DIB)