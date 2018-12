Los presentes que esperan los "bajitos"

124553

ESTILO DE VIDA

En su local 79 del gran espacio comercial de Del Valle 3660, la Juguetería de la Feria dispone de los regalos más lindos para que el árbol de Navidad se constituya, una vez más, en la ilusión más esperada por los "bajitos".

Ana, la responsable de ese emprendimiento ya consolidado en la Feria del Centro, contó a Estilo de Vida que "en esta temporada continúan siendo furor, para las nenas de más de 3 años, las muñecas Lol", que tienen la característica de presentarse dentro de una especie de bola recubierta en papel (apenas un poco más grande que un pomelo) y constituir una verdadera sorpresa con su apertura, ya que antes no es posible saber cuál es el modelo que le toca al adquirente.

Entrer las múltiples propuestas de la Juguetería de la Feria se cuentan, además, los patines y las muñecas de la serie Soy Luna; las más lindas muñecas de Frozen, toda la línea de Little Pony, que retornó a los topes de las preferencias infantiles tras el lanzamiento de "My Little Pony. La película"; una amplia diversidad de juguetes y accesorios de la Sirenita, así como la totalidad de la línea de la Peppa Pig, la singular cerdita inglesa cuya vigencia se prolonga en el tiempo. A toda esa variedad, Ana ha sumado la línea completa de Vampirina, la chica vampira de color violáceo que cautiva desde el dibujo animado y la novedad que todo chico quiere tener: los squishies, esos muñequitos de formatos divertidos que funcionan como elemento antiestrés.

Otros de los preferidos y demandados de los chicos son los muñecos de The Avengers, los clásicos personajes de Los Vengadores de Marvel y en el mismo nivel se ubica la línea de Pawl Patrol, esto es la Patrulla Canina, los Héroes en Piyama o el Hombre Araña, así como las pistas de autos y los autos a control remoto; la línea completa de Freddy, la de Zionic, la de las Tortugas Ninja, la del Hombre Araña y los artículos más clásicos y nuevos de la marca danesa Lego. Pistolas, pistolas de agua, los Transformers con luz, pelotas, relojes, juegos para el agua y dinosaurios con luces que caminan son otras de las variables, que, "con muy buenos precios", como remarca Ana, pueden conseguirse con anticipación en la Juguetería de la Feria.

En este universo que cautiva a los más chicos, para ambos sexos es posible encontrar monopatines (se diferencian exclusivamente por el colorido y la grafica), todos los animalitos de peluche que uno pueda imaginar, incluidos los de La Granja de Zenón, y la línea más amplia de sonajeros para bebés.

Algunos datos para tener en cuenta: este comercio tradicional de la Feria del Centro permanecerá abierto, sin interrupciones, desde el miércoles 12 de diciembre hasta el lunes 24, en el horario corrido de 10 a 21. Y por supuesto, la juguetería cuenta con la posibilidad de efectuar pagos con tarjetas de débito y crédito.