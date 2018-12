En La Matanza pagarán un bono a municipales de $18.000

124595

Política

El bono se cobrará en tres cuotras pero es el mas alto de la provincia de Buenos Aires.



Muy por encima de sus pares bonaerenses, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, anunció un bono de fin de año de $18.000 para todos los empleados municipales, que lo cobrarán en tres cuotas.



De esta manera, Magario, quien suena dentro del peronismo como una posible candidata a gobernadora para el próximo año, rompió todos los topes y entregará un bono muy por arriba que otros jefes comunales y que la propia María Eugenia Vidal, que será de $7.000.



"Ya se está pagando el bono de fin de año para todos los trabajadores municipales, que es de $18.000 y tiene carácter remunerativo. Es un hecho concreto, porque nosotros no hacemos anuncios, no hacemos marketing", afirmó la intendenta al visitar las instalaciones del Hospital Municipal Teresa Germani de Laferrere.



Según se explicó, este plus lo recibirán los trabajadores salud, administrativos, ordenanzas, técnicos, quienes se desempeñan en áreas de servicios públicos y en jardines, entre otros. "Todos nuestros empleados recibirán este reconocimiento", resaltó. Y agregó: "La primera de las tres cuotas en la que se entregará ya fue otorgada en noviembre, la segunda será ahora en diciembre y la tercera en enero".



Como viene informando DIB, hay municipios en los que los intendente decidieron no otorgar un bono y reabrir la paritaria, mientras que otros sí darán un plus, aunque ninguno tan alto como el de La Matanza. (DIB)