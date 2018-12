Agustín Rossi, invitado central de un acto peronista para limar asperezas e intentar la complicada unidad

Dentro de un marco bastante conflictivo, el diputado nacional por Unidad Ciudadana, Agustín Rossi, llega hoy a Olavarría para abrir y cerrar un encuentro de mujeres peronistas.La visita se encuadra dentro de la intención de encontrar la unidad del movimiento, aunque previamente se tendrían que resolver algunas grietas políticas e ideológicas fundamentalmente entre el peronismo que hoy adhiere al federal y Unidad Ciudadana, que hoy conduce el partido y que representa al cristinismo duro.En realidad, quienes lo convocan al diputado santafesino y ex miembro del gabinete de Cristina Kirchner, también invitaron al consejo del partido del PJ para que cada miembro asista con su propio espacio o agrupación.Al legislador lo invitó la agrupación Mujeres Peronistas, integradas por Adriana Capuano, Marisel Cides, Eugenia Wagner, entre otras y acompañan el evento Renovación Peronista y Frente Sindical, un espacio qu ella estaba en gestación pero que terminó de definir el dirigente camionero, Pablo Moyano. José Stuppia, al autopostularse, le dio la puntada institucional que no tenía.La invitación fue dirigida también a toda la conducción de partido para que cada miembro lleve su propia agrupación. Mucho tuvo que ver en este acto el diputado nacional,, quien acercó a Rossi con lasTambién invitaron al Peronismo Histórico (Alberto Lestelle, Walter Vega, entre otros), la agrupación 25 de Mayo y a todo el espectro del peronismo. Incluye además a La Cámpora, que vendría teniendo algunos desencuentros con el ex ministro de Cristina Kirchner por esgrimir distintos criterios de unidad, si se debe circunscribir centralmente al cristinismo o se debe incluir a todos por igual, y en el llano peronista.En elestarán representados todos (o casi) los sectores, por ejemplo,, secretaría APL,(Municipales),, consejera de partido por la Séptima Sección Electora,y el invitado estrella,