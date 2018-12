La metáfora francesa, las armas y el diablo, Rossi, entre dos fuegos, y la interna infinita

124685

Columnistas

El diputado cristinista no quiere serlo tanto y pretende la unidad. ¿La Cámpora quería otro acto?. Las sillas del partido también dicen lo suyo. Francia es un leading case de un capitalismo exangüe. Argentina y la presión tributaria. Vidal da los primeros pasos hacia el desdoblamiento

Cacho Fernández



[email protected]



París ya no es una fiesta como tituló Ernest Hemingway. Mucha gente autoconvocada por las redes ya ocupan el centro de la ciudad y combaten con la policía. El comentario periodístico de rutina es el de "no se sabe qué quieren, empezaron protestando contra los impuestos en el combustible pero ahora no se sabe qué reclaman".

La nota completa en la edición impresa de diario EL POPULAR