Liberan al acusado por el asesinato de una mujer y se abren nuevas hipótesis

Caso Huaiquimil

Cuatro médicos podrían liberarse de una imputación vinculada con el caso. Hoy será el turno de los alegatos en el proceso que se lleva a cabo en el Juzgado Correccional.

Daniel Puertas

Un joven de 19 años acusado por el asesinato de una mujer de 35 fue liberado después de pasar un mes en prisión y todo indica que la investigación puede tomar un nuevo rumbo que, entre otras cosas, liberaría a cuatro médicos del Hospital Municipal que habían sido imputados de homicidio culposo por la fiscal que instruye la causa. Ocurre que la mujer fue atendida en el establecimiento asistencial y dada de alta, pero al día siguiente fue hallada muerta en la casa donde vivía.

Por ese asesinato había sido detenido Gastón Saavedra, de 19 años, quien había sido comprometido por dos testigos, amigos de la víctima, que dijeron haberlo visto con un cuchillo tras una pelea en su casa del barrio SCAC en las que ellos estaban presentes y también la mujer que luego moriría.

Se trata de Lorena Araceli Huaiquimil Leiva, cuyo cuerpo fue hallado en la mañana del 19 de enero en una casa de República del Líbano al 4700. En la tarde del 18 había concurrió a la Guardia del Hospital, donde se le curó una herida sobre una ceja, producto de un golpe y se verificó que también presentaba un pequeño tajo en la zona abdominal, según indicaron las fuentes.

Enseguida se comprobó que la causa de la muerte era una profunda puñalada en el abdomen que le seccionó la arteria mesentérica, lo que le causó un hemoperitoneo masivo y el shock hipovolémico consiguiente, según consta en el informe de autopsia.

Que en el Hospital no hubieran detectado una herida tan profunda -el cuchillo penetró 17 centímetros en el cuerpo- llevó a la fiscal Viviana Beytía a la conclusión de que los profesionales debían responder penalmente por su conducta.

Esta historia trágica se inició en la mañana del lunes 18 cuando Lorena Leiva Hauiquimil llegó a la casa de Saavedra acompañada de dos amigos en una camioneta. Uno de los hombres conocía a Saavedra y se presentaron en su casa con la intención de comprarle una botella de cerveza.

El joven les habría que no les vendería la cerveza, pero que él los invitaba a tomarla en el interior de la casa. Según la versión de los allegados al joven que ahora quedó libre se les pidió un rato después a los invitados que se marcharan porque era tarde y había que trabajar. Según los otros protagonistas de esta historia la discusión vino porque Saavedra y un familiar pretendían que ellos se fueran y Lorena, ya ebria, se quedara.

Uno de los hombres declaró haber sido perseguido por Gastón Saavedra, quien empuñaba un cuchillo. Lo cierto es que los dos hombres cuyo testimonio comprometió a Saavedra se fueron con Lorena.

En sus testimonios conjeturarían que en esa pelea fue cuando la mujer recibió la cuchillada de parte de Saavedra, además de un golpe sobre la ceja aplicada con una regla de albañil.

Un rato más tarde fueron sorprendidos por una patrulla policial cuando habían detenido la camioneta y Lorena estaba bajo la camioneta mientras le lavaban la cara. Al grupo se le había agregado otro hombre.

Tanto la mujer como los hombres parecían borrachos y desprendían un fuerte olor etílico. La mujer sangraba de un corte en la cabeza, declararon luego los policías.

Los uniformados llamaron a una ambulancia del Hospital, en la que fue trasladada Lorena. Eran las siete de la mañana.

En el Hospital le suturaron la herida del cráneo y no detectaron lesiones mayores. La defensa de Saavedra alegó, con lógica difícil de refutar, que si en ese momento hubiera presentado una puñalada de 17 centímetros de profundidad y tuviera seccionada la arteria mesentérica nadie podría no haberlo advertido y difícilmente la mujer se hubiera ido del Hospital caminando el mismo día a las cuatro de la tarde.

Siguiendo esa línea de razonamiento, la cuchillada debió haber sido asestada después, ya que la hemorragia habría terminado con la vida de Lorena en poco tiempo, quizá en un par de horas.

Ese es el criterio que parece haber aceptado el juez de Garantías Carlos Villamarín al resolver la liberación de Gastón Saavedra.

Sin embargo, el hombre que vivía en la casa de la calle República del Líbano al 4700 declaró que él recién advirtió a las cuatro de la madrugada del día siguiente que del cuerpo de Lorena se desprendía un río de sangre, que lo obligó a utilizar un secador para limpiar el piso.

No supo explicar por qué no llamó al Hospital entonces. Ya había pasado un día desde el momento en que según los testigos Lorena había sido apuñalada en el barrio SCAC, por lo que resulta extraño que aún no se hubiera desangrado.

Por esas razones, el abogado Sergio Roldán, patrocinante del hasta ahora único imputado, pidió que las investigaciones se centren en quienes hasta ahora son simples testigos. El letrado argumentó, entre otras cosas, que uno de ellos tiene antecedentes por haber atacado a seis mujeres y que otro fue imputado por haber baleado el frente de una vivienda.

El caso, que en principio parecía muy claro, ahora se ha ido enrevesando y el acusado recobró su libertad, lo que supone que el Juez no está para nada convencido de su culpabilidad.

Y esto necesariamente supone que en pocas horas pueden aparecer nuevos posibles culpables.