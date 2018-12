"Nunca se ratificó que van a pagar una factura menor"

124748

10.12 Aclaración sobre la Defensoría del Pueblo

El pedido vecinal era dejar de ser socios y solo pagar por el consumo de los servicios. El organismo tomó el reclamo, asesoró a los vecinos y canalizó el planteo ante Coopelectric. Pero "nunca se ratificó que va a tener descuentos en servicios de luz y de agua porque eso no es así", aclaró el responsable de la delegación local.

El titular de la delegación local de la Defensoría del Pueblo explicó alas gestiones frente al reclamo de "Por Olavarría Todos" (POT) en cuanto dejar de ser socios de la Coopelectric y pagar solo por los servicios que se consumen.

Andrea Coronel, una de las impulsoras del proyecto "No queremos ser mas socios" , había expresado su conformidad por la gestión del organismo provincial y la celeridad en la actuación.

"Hoy podemos decir que los vecinos fueron escuchados, esta resolución era una deuda pendiente con los usuarios, hace mucho tiempo desde Coopelectric vienen vulnerando sus derechos, en las facturaciones de servicios esenciales como son la luz y el agua", indicaron en un comunicado.

Desde la Defensoría del Pueblo, el doctor Capelli dejó en claro que "informamos a la Cooperativa de esta situación para que arbitre los medios.Todo lo demás nos excede".

El responsable del organismo admitió que "hace unos días se acerco un grupo de vecinos autodenominados Por Olavarría Todos manifestando que tienen cierto malestar con algunas facturaciones de la Cooperativa pero principalmente su reclamo era dejar de ser socios de la cooperativa".

Ante ese requerimiento, "me comprometo a analizar la situación legal y normativa del tema" y luego "hicimos una devolución legal, un asesoramiento, sobre la ley de cooperativas, que es una ley del año 73, con resoluciones del INAC y del estatuto de la cooperativa".

El dato concreto es que "sería viable la posibilidad de ser no asociado cuando hay una cooperativa que es la única prestadora de servicios públicos en una ciudad" pero "naturalmente el no asociado va a tener otro tipo de situación legal en relación al asociado: no tendrá derecho a participar en una asamblea o ser parte del Consejo de Administración y demás pero nunca desde la delegación se ratificó que va a pagar una factura menor, que va a tener descuentos en servicios de luz y de agua porque eso no es así y la misma normativa dice que no es así", enfatizó Capelli.

En la misma línea, el funcionario indicó que "las cooperativas no pueden brindar un servicio más beneficioso al no asociado que al asociado".

No obstante, canalizó la solicitud ante "la Cooperativa y le solicito que arbitre los medios ante el vecino que espontáneamente y libremente desee dejar de ser asociado y lo solicite".

