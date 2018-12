Los municipales cobrarán el jueves 20 el bono de fin de año y medio aguinaldo

124794

Información General El martes se entrega la bolsa navideña

Además el viernes 28 de diciembre, los trabajadores cobrarán los haberes con un aumento del 10%.

Un Bono de Fin de Año de $6500 y Medio Aguinaldo es lo que cobrarán los empleados municipales el jueves 20 de diciembre, de acuerdo a la decisión del intendente Ezequiel Galli, "bajo una clara muestra de una gestión ordenada de las arcas municipales que permite brindar la totalidad del monto del bono y el SAC en conjunto antes de fin de año", buscaron resaltar desde el Departamento Ejecutivo.



Además, el Intendente anunció que el viernes 28 de diciembre "se cobrarán los haberes correspondientes al mes, con un aumento del 10% que fuera dispuesto en el último acuerdo paritario entre el Departamento Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales".



Entre las excepciones, mencionaron que "cabe aclarar que algunos agentes municipales no cobrarán el bono, como por ejemplo Personal Superior; personal que no cumpla con 6 meses de antigüedad; aquellos que estén encuadrados en la escala de Cultura (talleres, elencos, guías, callejeadas); reemplazo de guardias y quienes hayan renunciado o tengan la baja en los meses enero, febrero y marzo de 2018".



De esa manera desde la Secretaría de Economía y Hacienda y la Dirección de Personal se arbitran todos los procedimientos administrativos necesarios para efectuar las correspondientes liquidaciones en los plazos establecidos.

Entrega la bolsa navideña

Desde el martes 18 de diciembre, los agentes municipales podrán pasar a retirar las bolsas navideñas por Olalac S.R.L, ubicada en Avenida Pellegrini 4465.

La distribuidora cuenta con un listado del personal, por lo que el titular deberá presentarse con el documento de identidad de lunes a viernes en el horario de 8 a 17.



Se recuerda que los agentes municipales (aquellos con más de 6 meses de antigüedad, que no realicen reemplazo de guardias, los que no estén encuadrados en la escala de Cultura y que no tengan cargo de Personal Superior) podrán retirar las bolsas hasta el 4 de enero de 2019.