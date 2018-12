Municipales olavarrienses marcharon en Mar del Plata por paritaria irresuelta

124808

Información General

La movilización fue en apoyo a los trabajadores marplatenses en el marco del conflicto salarial irresuelto.

Trabajadores municipales de toda la provincia protestan desde este miércoles a la mañana en la localidad bonaerense de Mar del Plata en el marco del conflicto salarial irresuelto que los empleados de esa comuna mantienen con el intendente Carlos Arroyo.



En ese marco, el presidente de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerense (Fesimubo), Rubén García, denunció este miércoles un "trato discriminatorio" y "una persecución" en un operativo policial en el que se revisaron los micros que llegaban a esa ciudad balnearia para participar de la movilización de municipales.



"Hicieron bajar a todos los trabajadores, requisaron el micro, se llevaron los documentos, tuvimos más de dos horas de demora", relató García al diario La Capital. A su entender "no fue un operativo habitual" porque "expresamente" iban a buscar a los micros de los municipales. "Otro micros pasaban directamente", comentó.



En tanto, respecto al conflicto salarial, García refirió que "los trabajadores tienen un Ejecutivo insensible, y provocaciones diarias". Y recordó que "en paritarias ofrecen casi 20 puntos menos de lo que es la inflación anual". Cabe señalar que los trabajadores marplatenses realizan desde ayer una retención de tareas por tiempo indeterminado.



En tanto, el dirigente sindical aseguró que el intendente Carlos Arroyo "ha sido desgastado por su propia interna" y que "hoy hay un comisario económico en Mar del Plata", en referencia al secretario de Hacienda, Hernán Mourelle.



"Me parece que el sindicato tiene una conducción madura y los inmaduros son los funcionarios locales, que viven permanentemente provocando a los trabajadores municipales", agregó. Y mencionó como ejemplos el quite de la bonificación a docentes y la eliminación de los códigos de descuento, dos medidas de Arroyo que revirtió el Concejo Deliberante.



Según destacó García, la intención de la Federación es "llamar a la reflexión a las autoridades municipales y provinciales", porque "si esto sigue de esta manera, seguramente se va a agravar" el conflicto.



"Esperemos que esto se solucione, que alguien de la Provincia dé una respuesta. Si realmente tienen que asistir al municipio cada dos por tres, que se fijen qué hacen con la plata. Porque me parece que este comisario económico que pusieron es peor que el intendente", deslizó.



Los municipales comenzaron ayer una retención de tareas por tiempo indeterminado en reclamo de una propuesta salarial para cerrar la paritaria de este año. (DIB)