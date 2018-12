Historias como la de Thelma se replican a diario en nuestra ciudad

124818

Información General #MiráCómoNosPonemos

Desde la Dirección de Políticas de Género, Florencia Juárez y Celina Ennis reflexionaron sobre la denuncia de violación que hizo Thelma Fardín sobre Juan Darthés, y cómo se sostienen a diario en nuestra ciudad. VIDEO



La Directora del área, Florencia Juárez en declaraciones a Canal Local dijo "nosotros vivimos, transitamos y acompañamos tantas historias a diario aquí en Olavarría que no son mediáticas y que las historias suceden. Y no sólo vinculdas a la violencia de género, sino tambien familiar".





"Mas allá del dolor de Thelma y de muchas otras mujeres, me parece que lo mediático impacta mucho y nos hace reflexionar" consideró Juárez.



La lucha por la igualdad de genero, tiene que ser una lucha de todos.



Por su parte, Celina Ennis -quien también integra la dirección de Políticas de Género de nuestra ciudad- sostuvo "el impacto sobre la víctima, depende de muchas variables y creo que algo muy importante es el acompañamiento. Por eso lo de ayer es muy importante, porque ella no estuvo sola. El no es no, eso tiene que quedar muy claro".



Y además consideró "creo que ella habla hoy porque hay un contexto que esta dispuesta a escucharla".



Para las niñas y mujeres de 16 años, que como a Thelma les pasen estas cosas, "hay que empujar, hay que empujar y hay que irse. Te están dañando y esas situaciones hay que frenarlas de inmediato. Y hay que contarle a otro adulto.No hay que tener miedo" remató.